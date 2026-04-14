スガシカオ＆大石昌良、まさかの2マン決定 大阪で7月実現「この機会を逃すと2度とない」「絶対にすごいライブに」【コメント】
MBSテレビの音楽イベント『SOUND CONNECTION -Acoustic Sessions-』が、7月4日に大阪城音楽堂で開催されることが決まり、スガシカオと大石昌良の初の弾き語り2マンが発表された。
【写真】大阪で2マン実現へ…スガシカオ、大石昌良のソロショット
『SOUND CONNECTION』は、MBSテレビが関西イベンター、エンターテインメント業界とタッグを組み、アーティスト、オーディエンスはもちろん、関西から音楽シーン全体を“つなげる”音楽イベント。2026年夏は、大阪城音楽堂を舞台に、「-Acoustic Sessions-」と題した特別な一夜を届ける。
出演は、唯一無二の歌声とファンクネスで日本の音楽シーンをけん引し続けるスガ シカオ。そして、『よんチャンTV』のオープニング曲・エンディング曲を担当し、『オーイシマサヨシのMBSヤングタウン』のパーソナリティーを務める大石に決まった。初夏の野音で、日本を代表する2組のソングライターが、ギターと歌声のみで語り合う。
チケット最速先行受付が、きょう14日午後6時から開始（4月26日まで）。
■スガ シカオ コメント
大石くんとの初めてのセッション、ものすごく楽しいことになるはず。この機会を逃すと2度とないので、楽しみにしてください！
■大石昌良 コメント
まさかのスガシカオさんとの2マンライブが決まってしまいました！僕がはじめて武道館で観たライブがスガシカオさんのライブで、ずっと背中を追い続けていた憧れの存在とこうやってご一緒できて本当に光栄です！絶対にすごいライブにします！ぜひお越しください！
■イベントタイトル『SOUND CONNECTION -Acoustic Sessions-』
日時：2026年7月4日（土） 開場 16:00／開演 17:00
会場：大阪城音楽堂
出演：スガ シカオ／大石昌良
【写真】大阪で2マン実現へ…スガシカオ、大石昌良のソロショット
『SOUND CONNECTION』は、MBSテレビが関西イベンター、エンターテインメント業界とタッグを組み、アーティスト、オーディエンスはもちろん、関西から音楽シーン全体を“つなげる”音楽イベント。2026年夏は、大阪城音楽堂を舞台に、「-Acoustic Sessions-」と題した特別な一夜を届ける。
チケット最速先行受付が、きょう14日午後6時から開始（4月26日まで）。
■スガ シカオ コメント
大石くんとの初めてのセッション、ものすごく楽しいことになるはず。この機会を逃すと2度とないので、楽しみにしてください！
■大石昌良 コメント
まさかのスガシカオさんとの2マンライブが決まってしまいました！僕がはじめて武道館で観たライブがスガシカオさんのライブで、ずっと背中を追い続けていた憧れの存在とこうやってご一緒できて本当に光栄です！絶対にすごいライブにします！ぜひお越しください！
■イベントタイトル『SOUND CONNECTION -Acoustic Sessions-』
日時：2026年7月4日（土） 開場 16:00／開演 17:00
会場：大阪城音楽堂
出演：スガ シカオ／大石昌良