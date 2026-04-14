今夜『華大さんと千鳥くん』黒木華＆野呂佳代、「スパイ7分の1」参戦 波乱の空気からスタート
カンテレ・フジテレビ系全国ネット『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（後10：00〜10：54）のきょう14日放送には、俳優の黒木華と野呂佳代が出演する。
【番組カット】笑顔が怪しいとさっそく疑いの目を向けられる初参戦・黒木華
今回は、「スパイ7分の1」を送る。ゲストの黒木と野呂に博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司を含めた7人が、「漢字伝達リレー」、「ビリビリブロック運び」、「熱演アフレコチャレンジ」の3つのゲームにチャレンジする。
最初にくじ引きで“スパイ”が1人決定。スパイは正体を隠したままチームに入り込み、ゲームの成功を邪魔するのが使命となる。成功するたびにプレーヤーが賞金10万円獲得、失敗すればスパイが失敗報酬10万円を獲得する。さらに最後の「スパイ投票」でスパイを見破れなければ…獲得賞金は全て没収。スパイも見破られると報酬を得られないため、わずかなミスや一言が疑惑の引き金になる、緊張感あふれる心理戦が展開する。
スパイ企画初挑戦の黒木は「（ダマしたりウソを見抜いたりすることは）あんまり得意じゃないけど、がんばりたい」と控えめながらも意欲を見せる。一方、最近俳優としての活躍も目立つ野呂は、今回も華大千鳥メンバーから容赦ないイジりの洗礼。スパイを決めるくじ引きでは、黒木の表情に注目した山内が「笑顔にしようしようとしている」と即座に疑いの目を向け、波乱の空気が漂い始める。はたしてスパイは誰なのか。
【番組カット】笑顔が怪しいとさっそく疑いの目を向けられる初参戦・黒木華
今回は、「スパイ7分の1」を送る。ゲストの黒木と野呂に博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司を含めた7人が、「漢字伝達リレー」、「ビリビリブロック運び」、「熱演アフレコチャレンジ」の3つのゲームにチャレンジする。
スパイ企画初挑戦の黒木は「（ダマしたりウソを見抜いたりすることは）あんまり得意じゃないけど、がんばりたい」と控えめながらも意欲を見せる。一方、最近俳優としての活躍も目立つ野呂は、今回も華大千鳥メンバーから容赦ないイジりの洗礼。スパイを決めるくじ引きでは、黒木の表情に注目した山内が「笑顔にしようしようとしている」と即座に疑いの目を向け、波乱の空気が漂い始める。はたしてスパイは誰なのか。