川島明、テレ東ドラマ『るなしい』に出演へ 原作の大ファン「とてもうれしく思います」
お笑いコンビ・麒麟の川島明が、テレビ東京で放送中の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）に出演することが14日、発表された。川島は原作のファンで「自分が今作に携われることをとてもうれしく思います」とコメントした。
【場面写真】川島明はどこで出演??主人公を演じる原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章役は窪塚愛流が務める。
川島は、原作の熱狂的なファン。過去には自身の番組で本作を紹介するだけでなく、原作者・意志強氏との対談も実現させている。劇中のどこで、どのような役どころとして登場するのかはまだ明かされておらず、注目が集まる。
川島は「第1話を観て、紙面から感じるあのゆらめくような不気味さが画面からも伝わってきて原作ファンとしても、うなりました」といい「あの世界観をドラマならではの描き方でもう一度味わえるのがこれからも楽しみです」とコメント。
「自分が今作に携われることをとてもうれしく思います」と喜びも表現し、「これを機にこの作品をたくさんの人が観てくれますよう頑張ります」と意欲を見せた。
【場面写真】川島明はどこで出演??主人公を演じる原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
川島は、原作の熱狂的なファン。過去には自身の番組で本作を紹介するだけでなく、原作者・意志強氏との対談も実現させている。劇中のどこで、どのような役どころとして登場するのかはまだ明かされておらず、注目が集まる。
川島は「第1話を観て、紙面から感じるあのゆらめくような不気味さが画面からも伝わってきて原作ファンとしても、うなりました」といい「あの世界観をドラマならではの描き方でもう一度味わえるのがこれからも楽しみです」とコメント。
「自分が今作に携われることをとてもうれしく思います」と喜びも表現し、「これを機にこの作品をたくさんの人が観てくれますよう頑張ります」と意欲を見せた。