アイドルグループ「Travis Japan」の松倉海斗（28）と吉澤閑也（30）が13日放送の13日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。メンバー7人を旅行に連れていってくれるほど、かわいがってくれている先輩アイドルを明かした。

この日はお笑いコンビ「さや香」の新山とともにゲスト出演。メンバーとの関係性について話をする中、MEGUMIは「ご飯行ったり（事務所の他グループとの）交流とかは？」と質問した。

これに、松倉は「先輩のKis-My-Ft2の二階堂（高嗣）くんとかに、Travis Japan7人でご飯連れてってもらったりとか。箱根の方に旅行（行ったり）」と告白。「“にぃに”って呼んでいるんですけど、二階堂くんのこと。にぃにが運転してくれて、旅行連れてってもらったりとか（している）」と明かした。

MEGUMIや新山が驚く中、松倉は「箱根とか行ったりとか。ご飯も結構な頻度でごちそうしていただいたりとか」とさらり。吉澤も「運転も“メンバーだとケガさせたらやばいから俺が責任持つ”って言って運転してくれたり」とした。

現地での様子は「全然出てたよね、街歩いて。（宿泊は）大部屋みたいな」と吉澤。松倉も「座敷に布団を敷いて、8人並んで寝てました。枕投げしたり」と笑顔。吉澤も「アツアツのタオルを顔に、「うわーっ！」みたいなやったりとか」と話した。