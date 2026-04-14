高市早苗総理は14日、自民党大会に現役自衛官が出席して国歌を歌ったことについて、記者団の取材に応じ、「当日会場に着くまで知らなかった」などと語った。

【映像】総理「当日会場に着くまで知りませんでした」発言の瞬間

記者が「自民党大会に現役自衛官が出席して君が代を歌ったことについて伺います。自衛隊の中立性の観点から問題が指摘されているが、総理は事前に自衛官の出席を認識していたのか。また、総理自身の見解を伺います」と質問。

高市総理は「日曜日の党大会でございますが、当日会場に着くまで自衛官の方がお見えになることは知りませんでした。ただ当該自衛官は職務ではなく私人として、旧知の民間の方からの依頼を受けて国歌を歌唱したということでございます。ですから自衛隊法第61条第1項において隊員の政治的行為の制限について定められておりますけれども、国歌を歌唱することそのものは政治的行為にあたるものではないですから、今回の件は自衛隊法違反にはあたらないと認識をいたしております」と答えた。

記者が続けて「国歌の歌唱は問題ないとのことだが、自民党の、ある政党の党大会に自衛官が出席した点についてはどうか？」と質問。

高市総理は「例えば特定の政党への支援を呼びかけたり、そういったことではなく、国歌を歌唱されたということでございますから、これは法律的にも問題はないと考えております」と答えた。（ABEMA NEWS）