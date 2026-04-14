浅井企画からの発表です。

【映像】小堺一機さんのコメント（全文）

「【小堺一機】退院のご報告

平素より小堺一機を応援いただき、誠にありがとうございます。先刻ご報告いたしました小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたことをご報告申し上げます。

今後は本人の体調を最優先し、徐々に活動を再開させていただく予定です。今後とも小堺一機の応援をよろしくお願い申し上げます」

また、小堺一機さんもコメントを発表しました。

「自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院しておりましたが、先日、退院いたしました。治療に全力であたってくださいました順天堂医院のチーム皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。

ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』休演につきまして、キャスト・スタッフの皆様、楽しみにしてくださっていたお客様、さらに、入院中にご迷惑をおかけした番組関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。また、皆様からの温かい励ましのお言葉に心より感謝申し上げます。

引き続き“おしゃべり”な小堺一機をどうぞよろしくお願いいたします」

（『ABEMA NEWS』より）