ライオンは１５日、改良した食器用洗剤「チャーミーマジカ」の新製品を発売する。

２０１５年の発売以来、初めての大幅改良で、配合する成分を変えて速乾性や油汚れの落としやすさを高めた。

改良した新製品はチャーミーマジカ「速乾プラス カラッと除菌」と「酵素プラス」の２種類で、参考販売価格は税込み１９０円前後（２２０ミリ・リットル）。速乾プラスは水切れが従来品よりも約２倍高まり、酵素プラスはより油汚れなどが楽に落とせるようになったという。新開発で手肌に優しい「手肌プラス除菌」も発売する。

新製品の効果の検証は、サッポロビール、味の素冷凍食品と共同で実施した。速乾プラスではグラスの水あかがつきづらくなり、ビールの気泡を抑えて風味の維持につながる効果が、酵素プラスでは餃子をフライパンで焼く時の張りつきを改善する効果が、それぞれ確認されたという。

チャーミーマジカ・ブランドマネジャーの山下哲也氏は東京都内で１３日に行われた発表会で「洗剤の機能だけでなく、食事の体験もよりよいものに変えていけるということを伝えていきたい」と話した。