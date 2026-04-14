とっても小さかったコーギーさんが、立派に成長して…まさかの成人サイズに！？シュールすぎる光景がおもしろ可愛いと話題になっているのです。

『よく撮らせてくれましたね…』絶賛の声が殺到した光景は記事執筆時点で113万回を超えて表示されており、3.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『あんなに小さかった犬が…』まさかの人間サイズに？シュールで可愛らしい光景】

『あんなに小さかった犬が…』まさかの人間サイズに！？

Xアカウント『@KAKKAtoGEBOKU』に投稿されたのは、コーギー「閣下」くんのお姿。

お迎え当時はとっても小さく、片手で抱き上げられるほど小さかったという閣下くん。5歳になった今、あまりにも立派に成長したようで…？

シュールな光景が話題に

部屋着でのんびり寛ぐかのように、腕を枕にするようにしてソファに寝転がるヒト型の何か…。

もちろん靴下やズボン、お洋服もしっかり着ているものの…。お顔は、閣下くん！

『昨日挙げたチイサイヌが、今やこんなリッパイヌになっちまって…』

ユーモア溢れるコメントと共に投稿された閣下くんのお姿は、二度見必至のユーモア溢れるものだったといいます。

飼い主さん曰く、ソファに寝転がる閣下くんにお洋服を着せ、靴下やズボンを並べて置いても微動だにしなかったという閣下くん。

まさに『されるがまま状態』だったそうで、シュールな光景が爆誕することとなったよう。思わず笑顔になる閣下くんのお姿は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「よく撮らせてくれましたよね。ほんとに大人になって、…（きっと違う。）」「ニッシンボーのCMいけるな。。。え？ｗｗ」などのコメントが寄せられています。

閣下と下僕の日常が大人気

5歳の閣下くんは、大好きな下僕さんと共に幸せな日々を送る天真爛漫な男の子。被り物を被ったり、ヒト型やポケモンに変身したりとさまざまなお姿を見せてくれるという閣下くん。

下僕さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす閣下くんのお姿はコーギーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@KAKKAtoGEBOKU」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。