筋トレに精を出す飼い主さんの横で大型犬のワンコたちが…！？驚きのスパルタすぎる光景が話題を呼び、投稿は37万回再生を突破。モフモフたちのハードな指導に「これなら頑張れる」「かわいいトレーナーさん」「良い相棒たち♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：筋トレ中の女性→隣で『大型犬』が…まさかの『スパルタすぎる光景』】

スパルタわんこトレーナー爆誕！！

TikTokアカウント「shiomarizm_369」では、音楽活動をしている369(ミロク)さんが、わんこ＆にゃんことの賑やかな暮らしを紹介しています。今回ご紹介するのは、愛犬であるアラスカンマラミュートの「ぽてまる」君と、サモエド「ししまる」君のスパルタすぎる一コマ。

この日、筋トレに精を出していた飼い主さんは、うつ伏せから肘とつま先で体を支え、体幹を鍛えていたそう。するとキツイ体勢をキープしている最中、ぽてまる君が追い打ちをかけるように自分の前足で飼い主さんの腕を押さえつけてきたのだとか…！

超大型犬のぽてまる君、その太くて大きな前足でがっちり押さえ込んでいたといいます。『押さえておくから後30秒な！』とでも言わんばかりのスパルタには、思わず笑いが込み上げる飼い主さん。笑うことで腹筋も鍛えられ一石二鳥…！？

これなら筋トレも頑張れる…！？

すると今まで見守っていたししまる君も参加。『腰浮いてるよー下げて！』とでもいうように、飼い主さんのお腹の下に顔を潜りこませたのだとか。愛犬たちの手厳しい指導には、ニヤニヤが止まりません…！

飼い主さん専属のスパルタトレーナーである、ぽてまる君とししまる君。厳しくも優しく、かつこんなに可愛いトレーナーならキツイ筋トレも頑張れるに違いありませんね♡

この投稿には「むしろ良いトレーナーだ(笑)」「これなら私も頑張れる！！」「仲良しトリオ♪」など、多くのコメントが寄せられています。

可愛いもふもふストーカー♡

スパルタトレーナーのぽてまる君とししまる君ですが、いつもは飼い主さんの引っ付き虫なんだとか。それは飼い主さんのお風呂タイムにも…。

とある日の入浴中、浴室に侵入してきたのはぽてまる君。浴槽のへりに手をかけて『ボクも入ろうかな』と無邪気な笑顔で見つめてきたそう。強めの圧をかけてきますが、体重50キロのぽてまる君が浴槽に入ったらとんでもない事態になってしまいます…！

諦めたぽてまる君、ドアのそばで拗ねたように待っていたのだとか。もちろんドアは開いています。そして奥からは飼い主さんに熱視線を送るししまる君の姿もあったそう。大きなもふもふたちに愛される飼い主さんは、とびっきりの幸せ者ですね。

TikTokアカウント「shiomarizm_369」には、ぽてまる君とししまる君、にゃんこたちの賑やかな日々が紹介されています。癒しと笑顔をもらいに、ぜひ覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiomarizm_369」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております