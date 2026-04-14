京都府南丹市の山林で4月13日、子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では男子児童が行方不明となっていて、警察は関連を調べるとともに身元の確認を急いでいます。

（河本アナウンサーの報告）「京都府南丹市園部町、子どもとみられる遺体が見つかった山林の前に来ています。引き続き捜査員が集まっての捜索活動が14日午前8時半ごろから進められています。規制線が張られていて報道陣も数多く集まっている状況です。周りを見渡すと、里山や田畑が広がっていますが、地元の人に話を聞くと、街灯がほとんどなく夜になると真っ暗になるそうです。比較的車通りがある国道から一本入った先にこの集落があるということですが、地域の人は『この集落の住民以外はこの場所に立ち入ることはあまりないのではないか』と話していました。捜索の消防団がここに入ってきたのを見たことがないということです」

この地域に88年住んでいると言う男性は、先週、警察が聞き込みのためにこの現場に入ったということは聞いているけれど、きょうやきのうのような捜索態勢で多くの捜査員が入っているのはきのうの夕方が初めてだと話しました。