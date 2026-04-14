暴行を加えてスマートフォンなどを奪い逃走か。警察は強盗殺人未遂事件として捜査しています。

【写真を見る】「いま襲われています」ドライブ中の男性2人が対向車に道ふさがれ…複数の男らに車から引きずり出され暴行加えられる 1人が重傷 男らはスマホや車のドライブレコーダーを奪い車で逃走 大阪・泉佐野市

4月14日午前0時すぎ、大阪府泉佐野市上之郷の路上で、「いま襲われています」と男性から110番通報がありました。

警察によりますと、会社員の男性2人（24）がドライブをしていたところ突然、対向車に道をふさがれ、降りてきた複数の男らに車から引きずり出された上、警棒のようなもので顔や頭を殴られるなどの暴行を受けたということです。

2人は病院に搬送されましたが、1人は重傷だということです。

男らは被害を受けた男性のスマートフォンや車のドライブレコーダーを奪って車で逃走したということで、警察は強盗殺人未遂事件として捜査しています。