15日(水)は九州〜関東の広い範囲で雨となり、本降りになる所もありそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■15日は西日本で朝から雨 午後は関東も傘の出番

あす15日(水)の朝は九州や中国・四国、近畿で雨が降るでしょう。昼前後には東海や北陸も次第に雨が降り出す見込みです。昼を過ぎると関東にもだんだんと雨雲が広がります。夜は広く本降りの雨となるでしょう。また、夜は東北南部でも次第に雨の範囲が広がりそうです。一方、中国・四国は夜になるとだんだんと雨があがる予想です。

■雨で昼間の気温はダウン 服装は？

15日(水)の朝の最低気温は、大阪と名古屋で前日より2〜3℃高く、5月下旬並みでしょう。

【15日(水)予想最低気温】

※（）内は前日比と季節感

札幌 3℃（ -2 平年並み）

仙台 9℃（＋1 4月下旬）

新潟 10℃（＋4 5月上旬）

東京 14℃（ -1 5月中旬）

名古屋 16℃（＋3 5月下旬）

大阪 17℃（＋2 5月下旬）

福岡 16℃（ -1 5月中旬）

日中の最高気温は、前日より低い所が多いでしょう。一般的に気温が20℃くらいだと、シャツの上にカーディガンを着るのがちょうどいい服装の目安です。14日(火)は長袖シャツ一枚だった方も、15日(水)は一枚羽織るものがあるといいかもしれません。ただ、湿度は高く、電車の中など人の多い場所ではムシムシと感じられそうです。

【15日(水)の予想最高気温】

※（）内は前日比と季節感

札幌 13℃（±0 4月下旬）

仙台 16℃（ -1 平年並み）

新潟 17℃（＋1 平年並み）

東京 21℃（ -4 4月下旬）

名古屋 19℃（ -6 4月上旬）

大阪 20℃（ -6 平年並み）

福岡 18℃（ -1 4月上旬）

■16日(木)は西日本で晴れて夏日も

16日(木)は西日本では朝から晴れて、気温がぐんぐん上がりそうです。最高気温は熊本で28℃、高知で27℃など、夏日が続出する見込みです。関東や東北は朝まで雨が残りますが、日中は天気が回復へ向かうでしょう。

■週末の天気は？

18日(土)は全国的に雲が広がりやすく、西日本と北海道で雨が降る予想です。19日(日)は広い範囲で晴れて行楽日和となるでしょう。19日(日)は名古屋で26℃など、九州〜関東は汗ばむ陽気となりそうです。少し早いと思うかもしれませんが、軽い運動や入浴で汗をかく習慣をつけて、熱中症に備えておきましょう。

■季節先取りの暖かさ続く…

気温は平年より高い日が多く、特に19日(日)〜21日(火)にかけては全国的に5月並みの陽気となりそうです。

■台風4号は猛烈な勢力に 気になるこの先の進路は？

14日(火)15時現在、大型で猛烈な勢力の台風4号は、マリアナ諸島を北西方向に進んでいます。

台風はこの先も北上を続ける予想で、14日(火)夜にもサイパンを直撃しそうです。その後は、進路を次第に北寄りから北東に変えて、週末は小笠原諸島の南東の海上を進む予想です。小笠原諸島では週後半から高波や強風など影響が出るおそれがありますので、ご注意ください。