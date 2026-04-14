京都・南丹市で小学生行方不明　“車で入った痕跡”か　山林付近で作業様子を目撃　発見遺体に“靴”なければ事件の可能性も

京都・南丹市で13日、子供とみられる遺体が発見され、新たに「84」と書かれたトレーナーを着用していたことが分かりました。

不明になっている11歳の男子児童の服装と矛盾はなく、警察は司法解剖を行い身元の特定を急いでいます。

14日朝、遺体発見現場の近くに手向けられていた花。

そこには、ペットボトルの水とお菓子が添えられていました。

京都・南丹市の山林で13日、子供とみられる遺体が見つかったことで、事態は新たな局面を迎えています。

13日に山中で見つかった遺体の司法解剖が行われ、身元や死因の特定が進められているといいます。

南丹市園部小学校に通う11歳の安達結希さん。

3月23日に父親が車で小学校の付近まで送り届けたのを最後に行方が分からなくなって、14日で22日がたちました。

教育委員会によると、3月19日まで通常通り登校したことが分かっている一方、23日以降の消息については直接の目撃証言などがないまま、現在も捜索活動が続けられています。

そうした中、事態が大きく動いたのは13日の夕方。

発見時刻は13日の午後4時45分ごろ。

警察が安達さんの捜索を行っていたその過程で発見に至ったといいます。

場所は園部小学校から南西に約2kmの山林。

先に見つかっていた安達さんのものとみられる通学かばんや靴の発見場所とは距離が離れていました。

13日午後9時過ぎの現場付近には、捜査車両が集まっていました。

そして、田んぼを挟んで奥の方に光が見え、作業が行われているようでした。

捜査関係者への取材で、遺体は山林内であお向けの状態で倒れていました。

性別が分からない状態で、死後相当な期間がたっているとみられています。

服装については、濃紺のフリースにベージュの長ズボンを着用。

さらに胸に「84」と書かれたトレーナーを着用していたといいます。

これは、行方不明時に安達さんが着ていた服装と比較して大きな矛盾はありません。

そして、靴下ははいていた一方で、履いていなかったという靴。

一方で、安達さんのものとみられる靴は、前日に別の山林で見つかっています。

遺体は埋められた状態ではなく、落ち葉などもかかっていなかったといいます。

FNNは13日夜、この発見現場周辺の土地を所有する人を取材。

現場の状況などを次のように語りました。

周辺の土地所有者：

（この日の）午後に車が入っていって、しばらくして封鎖されたって。夕方4時過ぎに車1台入っていって、出てきてしばらくしたら出入り口を封鎖した。

それまでは周辺の様子に特に異変を感じておらず、先週末には、現場の近くにも訪れていたといいます。

周辺の土地所有者：

私自身もこの土曜日にあそこに行って山菜採りとかしてて、土曜日の（午後）3時4時のあたりで、そこに10分くらいは車止めたり山菜を見たり採ったり。（Q.その時は？）全く変化も感じなかったですし、臭いですねとにかく、（違和感のある）臭いもなかったので、まさかまさかという感じですね。

この土地に関係のない第三者が入るケースについては…。

周辺の土地所有者：

奥まった場所ではあるんで、ゴミをたまに捨てに来るような人間はいるんで、草を刈らないようにして第三者が入ってこられないやり方はしていたんですけども。よっぽど土地勘っていうか、何か持っている人間じゃないと、なかなか入るような場所ではないんですけども。

多くの謎が残されたまま。

なぜこの場所に遺体があったのか、そして、現在も行方不明が続く安達さんとの関連についても現在のところ判明していません。

園部小学校で卒業式が行われた3月23日。

当時5年生だった安達さんの行方は、父親が車で学校の近くまで送ったのを最後に分からなくなりました。

送迎された生徒は、グラウンド横の道路を通って校舎に登校していきます。

その様子は小学校の防犯カメラに映るのですが、当時、安達さんの姿は防犯カメラに映っていなかったそうです。

その翌日から地元の消防団が市内の各所で捜索を続けるも、安達さんにつながる手掛かりは発見されず。

ところが、行方が分からなくなってから6日後の3月29日、学校から3kmの山中で親族が安達さんのものとみられる通学かばんを発見。

その後、警察は4月に入り、安達さんの自宅裏の別荘が並ぶ山林、さらに学校から約6kmの別の山林などにも規制線を張り捜索を行っていました。

すると4月12日、今度は安達さんのものとみられる靴が、かばんの発見場所から5km余り離れた所で発見。

その現場周辺は、周りの木々が非常に高く、日中でもかなり暗く肌寒い山道となっています。

安達さんをめぐる様々な情報が駆けめぐり、事態が大きく動き始めた中、14日、園部小学校は臨時休校に。

安達さんの捜索が今も続く中、13日に遺体が発見された現場には、14日、大勢の捜査員の姿が見られました。

鑑識作業で使われる標識が、発見現場の周辺とみられる地面に複数置かれていました。

さらに、この山林付近に何者かが車で入った痕跡なのでしょうか、林道のタイヤの跡のようなものを調べているのか、捜査員がメジャーを使って測っている様子も見られました。

一方、規制線の外には14日、大勢の報道陣が。

遺体が見つかった山の周辺は、人の通りや車の通りがほとんどなく、街灯もないため、夜になると真っ暗になってしまうような場所です。

この付近について、地元の人は「農作業の関係者以外はめったに人が通る場所ではない」と語ります。

地元の人は「（Q. 子どもが遊びに来たりは？）いないいない、誰もいない。人が歩いてないもん。目的がない、こんなところに来ても」「たまに私たちみたいな鹿追い・猪追いが犬の訓練に入るくらい。（Q. 最近奥に入ったのは？）金曜日。何もない」と話しました。

この山中で見つかった遺体について、警察は14日午前から司法解剖を行い、身元や死因について詳しく調べています。

今後の流れと焦点について、フジテレビ・上法玄解説委員は「今後は身元と死因について、できるだけ早く特定していくことが求められている。一部情報に靴を履いていないという情報がありますが、ここが気になるポイントです。遺体が靴を履いていなかったとすれば、事件である可能性も捨てきれないのでは。通学かばん、靴、そして今回のご遺体と、それぞれが数km単位離れた中で見つかっています。（警察は）有力な情報をたどっていって遺留品や遺体の発見に至っているのでは」と話しています。