東海オンエア・ゆめまる、妻顔出し結婚記念日旅行ショット「奥さん美人」「撮り合いっこ良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】東海オンエア・ゆめまるが4月13日、自身のInstagramを更新。結婚記念日の京都旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】東海オンエアメンバー「奥さん美人」妻顔出し結婚記念日旅行ショット
ゆめまるは「少し早めの結婚記念日京都旅行」とつづり、京都での写真を複数枚投稿。落ち着いた和の空間で食事を楽しむ妻の様子や、リラックスした表情でカメラ目線の自身の姿を公開している。
この投稿には「素敵な夫婦」「奥さん美人」「雰囲気良すぎる」「幸せそう」「癒される」「撮り合いっこ良すぎ」などの反響が寄せられている。
ゆめまるは2021年6月、結婚と妻の妊娠を発表。同年10月には第1子、2024年12月には第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】東海オンエアメンバー「奥さん美人」妻顔出し結婚記念日旅行ショット
◆東海オンエア・ゆめまる、結婚記念日の京都旅行を公開
ゆめまるは「少し早めの結婚記念日京都旅行」とつづり、京都での写真を複数枚投稿。落ち着いた和の空間で食事を楽しむ妻の様子や、リラックスした表情でカメラ目線の自身の姿を公開している。
◆東海オンエア・ゆめまるの投稿に反響
この投稿には「素敵な夫婦」「奥さん美人」「雰囲気良すぎる」「幸せそう」「癒される」「撮り合いっこ良すぎ」などの反響が寄せられている。
ゆめまるは2021年6月、結婚と妻の妊娠を発表。同年10月には第1子、2024年12月には第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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