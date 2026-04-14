【ブロンコビリー】『初夏のブロンコビュッフェ』 ヤムウンセン風の春雨サラダや鶏白湯まぜそば風パスタが登場
全147店舗を展開するステーキレストラン「ステーキハウス ブロンコビリー」は4月24日から6月25日までの間、『初夏のブロンコビュッフェ』を提供する。旬のセロリやオクラなど、さわやかな初夏の野菜をふんだんに使用した3品のグルメサラダと1品の店内仕込みデザートが新登場する。■『初夏のブロンコビュッフェ』ラインアップ
〈1〉ヤムウンセン風 香味野菜と小海老の春雨サラダ
〈2〉オクラと柴漬けの彩り豆富〜出汁香るポン酢ジュレがけ〜
〈3〉鶏白湯まぜそば風パスタ
〈4〉宮崎県産 日向夏ゼリー
【ランチタイム】
･「ランチブロンコビュッフェ」ランチメニューにプラス638円
･「単品ランチブロンコビュッフェ」1,188円
ランチブロンコビュッフェ
【グランドメニュー】
･「魚沼産コシヒカリセット」単品メニューにプラス946円
(魚沼産コシヒカリ100%大かまどごはん、たまごスープ、食べ放題ブロンコビュッフェ付き)
グランドメニュー 魚沼産コシヒカリセット
･「サラダビュッフェセット」単品メニューにプラス858円
(たまごスープ、食べ放題ブロンコビュッフェ)
グランドメニュー サラダビュッフェセット〈『初夏のブロンコビュッフェ』メニュー詳細〉
◆「ヤムウンセン風 香味野菜と小海老の春雨サラダ」
タイ料理であるヤムウンセン風にアレンジした春雨サラダ。ライム果汁やナンプラーをきかせたさっぱりとした味わいで、旬のセロリ、赤玉ねぎ、春雨を和え、小エビがアクセントになっている。
◆「オクラと柴漬けの彩り豆富〜出汁香るポン酢ジュレがけ〜」
旬のオクラ、食感の楽しい柴漬け、出汁がきいたポン酢のジュレを豆富の上に乗せ、食べやすく仕上げた。
◆「鶏白湯まぜそば風パスタ」
シャキシャキとしたにんにくの芽･鶏肉･パスタを、鶏の旨みが凝縮したまろやかでコクのあるソースで絡め、鶏白湯まぜそば風にアレンジした。
◆「日向夏ゼリー」
宮崎県で生まれた日向夏の甘酸っぱい風味がたっぷり味わえる、食後にぴったりなゼリー。