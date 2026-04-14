【ブロンコビリー】『初夏のブロンコビュッフェ』 ヤムウンセン風の春雨サラダや鶏白湯まぜそば風パスタが登場

全147店舗を展開するステーキレストラン「ステーキハウス ブロンコビリー」は4月24日から6月25日までの間、『初夏のブロンコビュッフェ』を提供する。旬のセロリやオクラなど、さわやかな初夏の野菜をふんだんに使用した3品のグルメサラダと1品の店内仕込みデザートが新登場する。

■『初夏のブロンコビュッフェ』ラインアップ

〈1〉ヤムウンセン風 香味野菜と小海老の春雨サラダ

〈2〉オクラと柴漬けの彩り豆富〜出汁香るポン酢ジュレがけ〜

〈3〉鶏白湯まぜそば風パスタ

〈4〉宮崎県産 日向夏ゼリー

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■ブロンコビュッフェ 税込価格

【ランチタイム】

･「ランチブロンコビュッフェ」ランチメニューにプラス638円

･「単品ランチブロンコビュッフェ」1,188円

ランチブロンコビュッフェ

【グランドメニュー】

･「魚沼産コシヒカリセット」単品メニューにプラス946円

(魚沼産コシヒカリ100%大かまどごはん、たまごスープ、食べ放題ブロンコビュッフェ付き)

グランドメニュー 魚沼産コシヒカリセット

･「サラダビュッフェセット」単品メニューにプラス858円

(たまごスープ、食べ放題ブロンコビュッフェ)

グランドメニュー サラダビュッフェセット

〈『初夏のブロンコビュッフェ』メニュー詳細〉

◆「ヤムウンセン風 香味野菜と小海老の春雨サラダ」

タイ料理であるヤムウンセン風にアレンジした春雨サラダ。ライム果汁やナンプラーをきかせたさっぱりとした味わいで、旬のセロリ、赤玉ねぎ、春雨を和え、小エビがアクセントになっている。

◆「オクラと柴漬けの彩り豆富〜出汁香るポン酢ジュレがけ〜」

旬のオクラ、食感の楽しい柴漬け、出汁がきいたポン酢のジュレを豆富の上に乗せ、食べやすく仕上げた。

◆「鶏白湯まぜそば風パスタ」

シャキシャキとしたにんにくの芽･鶏肉･パスタを、鶏の旨みが凝縮したまろやかでコクのあるソースで絡め、鶏白湯まぜそば風にアレンジした。

◆「日向夏ゼリー」

宮崎県で生まれた日向夏の甘酸っぱい風味がたっぷり味わえる、食後にぴったりなゼリー。