2児の母・木下優樹菜「今週は控えめヘルシーご飯」手作り弁当公開「低カロリーでも満足感ありそう」「すごく参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】元タレントの木下優樹菜が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「すごく参考になる」控えめヘルシー弁当
木下は「もはや撮り方テキトー」と添え、手作りした弁当の写真を投稿。ラップに包まれた海苔の佃煮入りおにぎりが5つ並び、弁当箱にはきんぴらごぼうときゅうり、スープジャーには鶏団子や春雨などの具沢山スープが入っており、「みなさん今週は控えめヘルシーご飯」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「低カロリーでも満足感ありそう」「バランスが良い」「健康的で素晴らしい」「すごく参考になる」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「すごく参考になる」控えめヘルシー弁当
◆木下優樹菜、手作りのヘルシー弁当披露
木下は「もはや撮り方テキトー」と添え、手作りした弁当の写真を投稿。ラップに包まれた海苔の佃煮入りおにぎりが5つ並び、弁当箱にはきんぴらごぼうときゅうり、スープジャーには鶏団子や春雨などの具沢山スープが入っており、「みなさん今週は控えめヘルシーご飯」と紹介している。
◆木下優樹菜の投稿に「低カロリーでも満足感ありそう」の声
この投稿に、ファンからは「低カロリーでも満足感ありそう」「バランスが良い」「健康的で素晴らしい」「すごく参考になる」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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