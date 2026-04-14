【略語クイズ】「トモコレ」はなんの略？ゲーム好きならわかる！？

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「トモコレ」はなんの略？ 「トモコレ」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、任天堂から発売されてるゲームです。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「トモダチコレクション」を略した言葉でした！ トモコレとは、任天堂から発売された、自分や友だちにそっくりな「Mii（ミー）」たちが架空の島で自由に暮らす様子を楽しむゲームのこと。 プレイヤーが直接操作するのではなく、キャラ同士が勝手に恋愛したり悩んだりするシュールな日常をのぞき見ていると、まるでもうひとつの現実を見ているような不思議なワクワク感があります。 ちなみに、2026年4月16日にはNintendo Switch向けの新作ソフト『トモダチコレクション わくわく生活』が発売されることでも話題を生んでいますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『Nintendo』

ライター Ray WEB編集部