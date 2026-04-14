【ひらがなクイズ】1分以内で挑戦しよう！ 共通の2文字を埋めるひらがなは？ 家具がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、家庭の団らんから、日常のコミュニケーション、そして危機管理に関する言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□つ
□□え
じ□□いおう
ヒント：足元を温める冬の定番家具や、質問に対する返答、そして予期せぬトラブルが起きた際の処置を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「こた」を入れると、次のようになります。
こたつ
こたえ（答え）
じこたいおう（事故対応）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、冬の風物詩、対話の基本、そして社会生活における重要な行動を表す言葉が並んでいました。全く異なるシチュエーションを頭に浮かべながら共通の音を探し出すことで、脳の検索機能が効率よく刺激されますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、家庭の団らんから、日常のコミュニケーション、そして危機管理に関する言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□え
じ□□いおう
ヒント：足元を温める冬の定番家具や、質問に対する返答、そして予期せぬトラブルが起きた際の処置を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：こた正解は「こた」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こた」を入れると、次のようになります。
こたつ
こたえ（答え）
じこたいおう（事故対応）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、冬の風物詩、対話の基本、そして社会生活における重要な行動を表す言葉が並んでいました。全く異なるシチュエーションを頭に浮かべながら共通の音を探し出すことで、脳の検索機能が効率よく刺激されますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)