天津で中国初となるコウノトリへの能動義足の装着を完了

中国天津市にある陽光野生動物収容救護センターはこのほど、足に重傷を負ったコウノトリへの能動義足の装着に成功しました。チームはコウノトリの野外での生存能力をよりよく支援するため、環境に優しいバイオレジンやシリコーンゴムなどの材質を選び、衝撃吸収装置を取り付け、衝撃緩和や荷重分散などの核心的な性能を適正化しました。

同救護センターの責任者によると、このコウノトリは現在、適応性訓練の段階に入り、すでに小走りや水の中を渡ることができるようになったとのことです。今後は総合的な評価を経て、条件を満たせば、自然に返す予定です。

コウノトリは大型の水鳥に属し、「鳥の中の国宝」と呼ばれています。2024年7月、救護センターがこのコウノトリを受け入れたところ、立つことができない状態であることが分かり、片側の足に重度の壊死（えし）が確認され、切断せざるを得ませんでした。

チームはこれまでさまざまな方法を試してきましたが、初期製品の多くは支持作用しかなく、水の中を渡る能力や耐摩耗性能が不足しており、特に飛行から着地する時に明らかな衝撃が発生しやすいものでした。今回使用された能動義足には小型の衝撃吸収装置が組み込まれ、鳥の足が着地した時の緩衝と反発を模倣することで、義足の接続部位が受ける衝撃を軽減しています。

救護センターの責任者によると、今後も継続的に観察する必要があり、特に夏の高温期を迎えた後、装着部位が蒸し暑さや湿気により新たな問題が生じるかどうかに最も注目しているとのことです。（提供/CGTN Japanese）