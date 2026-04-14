はぴだんぶい×「PEZ」がコラボ！ ボールチェーン付きマスコットがカプセルトイに登場
サンリオのキャラクターユニット“はぴだんぶい”とキャンディーブランド「PEZ」がコラボした「PEZ×はぴだんぶい マスコット」が、4月下旬から、全国のカプセルトイ売場やホビーショップなどで発売される。
【写真】全種類集めたい！ はぴだんぶい×「PEZ」コラボマスコット一覧
■全6種類
今回登場するのは、はぴだんぶいのポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルと「PEZ」がコラボした、ボールチェーン付きのマスコット全6種。
はぴだんぶいの愛らしさに、「PEZ」のポップなデザインを掛け合わせ、キャラクターの個性を細部まで表現したアイテムに仕上がっている。
本商品は、カプセルトイ版とボックス版の2形態で展開。オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、6個ボックスの予約を受付中だ。
【写真】全種類集めたい！ はぴだんぶい×「PEZ」コラボマスコット一覧
■全6種類
今回登場するのは、はぴだんぶいのポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルと「PEZ」がコラボした、ボールチェーン付きのマスコット全6種。
はぴだんぶいの愛らしさに、「PEZ」のポップなデザインを掛け合わせ、キャラクターの個性を細部まで表現したアイテムに仕上がっている。
本商品は、カプセルトイ版とボックス版の2形態で展開。オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、6個ボックスの予約を受付中だ。