【あすから】リョウン、1995年に“タイムスリップ” 韓国ドラマ『輝くウォーターメロン〜僕らをつなぐ恋うた〜』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のリョウン、チェ・ヒョヌク、ソル・イナが主演する韓国ドラマ『輝くウォーターメロン〜僕らをつなぐ恋うた〜』（ノーカット日本語字幕版／全16話／2023年）が、あす15日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（月〜金 後1：30〜）
【場面ショット】リョウン、高校生の父と共にバンドを結成
同作は『太陽を抱く月』『キルミー・ヒールミー』のチン・スワン作家、6年ぶりの復帰作。CODA（聴覚障害のある親を持つ聞こえる子ども）の少年のタイムスリップから展開するファンタジー青春ロマンスとなっている。
1995年の世界で主人公が父母の過去に出会い繰り広げるファンタジーで、リョウン、チェ・ヒョヌク、ソル・イナと、実力派若手俳優から大御所俳優までが集結した作品となる。
■あらすじ
耳の聞こえない両親と兄を持つCODA少年ウンギョル（リョウン）。幼いころから両親と兄を助け、真面目で明るい優等生だったが、一方では同級生から嫌がらせ受け、孤独な思いを抱えていた、そんなある日ウンギョルは、楽器店のおじいさんと出会い、ギターを習い始める。音楽の魅力にはまり、両親には内緒でバンド活動を始めたウンギョルだったが、父親にその事実がばれてしまい強固に反対される。音楽を諦めることを決意したウンギョルは、ギターを売りに楽器店を訪ねるが、店から出ると妙な違和感を覚える…なんとそこは1995年。過去にタイムスリップしてしまったのだ。しかもウンギョルは街角で高校生だった父イチャン（チェ・ヒョヌク）に出くわす！しかも父は耳も聞こえ、言葉も話していた…未来へ帰る方法を画策するウンギョルだったが、なんと高校生の父と共にバンドを結成することなり…。
■演出
ソン・ジョンヒョン『ロマンスは必然に』『花様年華〜君といた季節〜』
■脚本
チン・スワン『太陽を抱く月』『キルミー・ヒールミー』
■出演
リョウン『コッソンビ 二花院の秘密』『ナミブ ―砂漠と海の夢―』『弱いヒーロー Class2』
チェ・ヒョヌク『二十五、二十一』『弱いヒーロー Class1』『あいつは黒炎竜』
ソル・イナ『哲仁王后〜俺がクイーン！？〜』『社内お見合い』『オアシス 〜君がいたから〜』
シン・ウンス『ドドソソララソ』『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』『照明店の客人たち』
【場面ショット】リョウン、高校生の父と共にバンドを結成
同作は『太陽を抱く月』『キルミー・ヒールミー』のチン・スワン作家、6年ぶりの復帰作。CODA（聴覚障害のある親を持つ聞こえる子ども）の少年のタイムスリップから展開するファンタジー青春ロマンスとなっている。
■あらすじ
耳の聞こえない両親と兄を持つCODA少年ウンギョル（リョウン）。幼いころから両親と兄を助け、真面目で明るい優等生だったが、一方では同級生から嫌がらせ受け、孤独な思いを抱えていた、そんなある日ウンギョルは、楽器店のおじいさんと出会い、ギターを習い始める。音楽の魅力にはまり、両親には内緒でバンド活動を始めたウンギョルだったが、父親にその事実がばれてしまい強固に反対される。音楽を諦めることを決意したウンギョルは、ギターを売りに楽器店を訪ねるが、店から出ると妙な違和感を覚える…なんとそこは1995年。過去にタイムスリップしてしまったのだ。しかもウンギョルは街角で高校生だった父イチャン（チェ・ヒョヌク）に出くわす！しかも父は耳も聞こえ、言葉も話していた…未来へ帰る方法を画策するウンギョルだったが、なんと高校生の父と共にバンドを結成することなり…。
■演出
ソン・ジョンヒョン『ロマンスは必然に』『花様年華〜君といた季節〜』
■脚本
チン・スワン『太陽を抱く月』『キルミー・ヒールミー』
■出演
リョウン『コッソンビ 二花院の秘密』『ナミブ ―砂漠と海の夢―』『弱いヒーロー Class2』
チェ・ヒョヌク『二十五、二十一』『弱いヒーロー Class1』『あいつは黒炎竜』
ソル・イナ『哲仁王后〜俺がクイーン！？〜』『社内お見合い』『オアシス 〜君がいたから〜』
シン・ウンス『ドドソソララソ』『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』『照明店の客人たち』