【あすから】リョウン、1995年に“タイムスリップ” 韓国ドラマ『輝くウォーターメロン〜僕らをつなぐ恋うた〜』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞

【あすから】リョウン、1995年に“タイムスリップ” 韓国ドラマ『輝くウォーターメロン〜僕らをつなぐ恋うた〜』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞