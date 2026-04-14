和平交渉「ボールはイラン側に」　アメリカ副大統領“譲れない条件”を提示　「合意に向けた余地ある」報道も

アメリカのバンス副大統領は、イランとの和平交渉について「ボールはイラン側にある」と述べ、合意の行方はイラン側の対応にかかっているとの認識を示しました。

アメリカのトランプ大統領は13日、イランの港湾に出入りする船舶を対象としたホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと明らかにしました。

こうした中、バンス副大統領は13日FOXニュースに出演し、イラン側との交渉で「濃縮ウランを国外に搬出しアメリカが管理すること」や「核開発の放棄」を譲れない条件として提示したことを明らかにし、「我々の条件をイランが受け入れるかどうかだ」と述べました。

アメリカ・バンス副大統領：

ボールはイラン側にある。進展はあったが最後の一歩を踏み出せるかはイラン次第だ。

また、ニューヨーク・タイムズは13日、パキスタンでの協議でトランプ政権がイランに対し、ウラン濃縮活動を20年間停止するよう提案したのに対し、イランは最長5年であれば受け入れる意向を示し、合意に向けた余地があると伝えています。

こうした中、CNNテレビは13日、トランプ政権がイランと2度目の協議を検討していて、パキスタンの首都・イスラマバードやスイス・ジュネーブが候補地に浮上していると伝えています。