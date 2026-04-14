１４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３５５円８６銭（０・７４％）高の４万８４８１円１１銭だった。

４営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９２銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１３７４円６２銭（２・４３％）高の５万７８７７円３９銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株に買い注文が集まったことで、読売３３３と比べて大きな上昇となった。

前日の米株式市場で、米国とイランの戦闘終結に向けた協議が続いていると伝わり、緊張緩和への期待からハイテク株を中心に値上がりした。この流れを受けた東京市場でも、半導体関連株を中心に買われた。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、ソフトバンクグループの１２・７０％が最も大きく、キオクシアホールディングス（ＨＤ、１１・９３％）、ＪＸ金属（１１・２４％）と続いた。

下落率は、長谷工コーポレーション（５・６５％）、ツルハＨＤ（５・１１％）、東宝（４・５６％）と続いた。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、３２・２６ポイント（０・８７％）高い３７５５・２７。