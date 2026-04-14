ボートレース宮島で21日に開幕する「PGI第27回マスターズチャンピオン」に出場する江夏満（45＝福岡）らPR隊が14日、スポニチ西部総局を訪れた。

ベテランレーサーが熟練の走りで魅了する6日間。初日12Rドリーム戦には1号艇から池田浩二（48＝愛知）、中辻崇人（49＝福岡）、白井英治（49＝山口）、中島孝平（46＝福井）、守田俊介（50＝滋賀）、菊地孝平（47＝静岡）が登場する。江夏ら5人の初出場組や西島義則（64）、辻栄蔵（51）、上平真二（52）の地元・広島支部3人衆にもファンの熱視線が注がれる。

開口一番「楽しみでしょうがない」と話した江夏は「初心に戻って、素晴らしいメンバーに挑みたい。先輩たちを見て、45歳からのレーサー人生につなげたい。G1初Vを目指します」と熱い意気込みを語った。

開催中の場内では、漫才コンビ・たくろう、エバースらのお笑いライブや、日本ハム、巨人で活躍した地元広島出身の中田翔氏、俳優・成宮寛貴、さらに峰竜太、山口剛、茅原悠紀、川井萌、北村寧々の男女人気選手トークショーなど豪華なファンサービスイベントを多数予定している。売り上げ目標は85億円。