24年3月末に解散したお笑いコンビ、元尼神インターのフリー芸人、誠子（37）が14日、自身のXを更新。「冒険したいです」などとつづり、仕事を熱望した。

近影を公開した上で「いろんなお仕事がしたいです 冒険がしたいです ぜひご連絡ください フリー芸人3年目もよろしくお願いいたします」とポスト。その投稿にはメールアドレスと携帯電話の番号が開示されていた。前日には違う携帯番号を記載してポストをしていたが削除したみられ、本投稿の電話番号は変更されていた。

このポストに対し「応援してます！！」「自分らしく生きていいと思う」「拠点を京都に移されたのでしょうか？ であれば関西圏でのお仕事は比較的受けやすい環境なのでしょうか？ 司会進行などのお仕事もそつなくこなされるのでしょうか？」などと書き込まれていた。

昨年11月には活動の拠点を東京から京都に移すと発表。11日には「京都へのわくわくと新生活の不安がある毎日です。まだ慣れない事もたくさんあって緊張します」などとポストしている。

誠子は23年、ヨガなどで20キロのダイエットに成功したことが話題となっていた。