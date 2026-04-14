THE RAMPAGE神谷健太「はじめて作った」大根ステーキ公開「初めてとは思えないクオリティ」「焼き色も盛り付けも綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】THE RAMPAGEの神谷健太が4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】30歳LDHイケメン「焼き色も盛り付けも綺麗」はじめて作った大根ステーキ
神谷は「はじめて作った 大根ステーキ」と記し、手作りした料理の写真を投稿。黒い器に盛り付けられた輪切りの大根は、表面に格子状の切り込みが入っており、丁寧な下ごしらえが施されている。また、表面には綺麗な焼き色もついており、食欲をそそる仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「初めてとは思えないクオリティ」「焼き色も盛り付けも綺麗」「料理上手すぎ」「味しみしみで絶対美味しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳LDHイケメン「焼き色も盛り付けも綺麗」はじめて作った大根ステーキ
◆神谷健太「はじめて作った」大根ステーキ披露
神谷は「はじめて作った 大根ステーキ」と記し、手作りした料理の写真を投稿。黒い器に盛り付けられた輪切りの大根は、表面に格子状の切り込みが入っており、丁寧な下ごしらえが施されている。また、表面には綺麗な焼き色もついており、食欲をそそる仕上がりとなっている。
◆神谷健太の投稿に「初めてとは思えないクオリティ」の声
この投稿に、ファンからは「初めてとは思えないクオリティ」「焼き色も盛り付けも綺麗」「料理上手すぎ」「味しみしみで絶対美味しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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