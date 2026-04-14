華原朋美、ミニスカコーデで息子とUSJ満喫「おしゃれ」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】歌手の華原朋美が4月13日、自身のInstagramを更新。息子とユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れた際のショットを公開した。
【写真】激痩せ話題の51歳歌手「幸せでした」ミニスカコーデで息子とUSJ
華原は「子供がずっとずっと行きたかったUSJ わくわくしながら行ってきました 約束していたからやっと叶えてあげられて良かったです」と息子とのUSJ訪問を報告。白地に黒の模様のタイトミニスカートにGジャンを羽織った自身と息子のUSJの様々な場所での楽しそうな笑顔の親子ショットを公開し、「帰りにスキップしてくれた可愛い息子の姿は忘れません 最高に楽しかったです 幸せでした」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「息子くんすごく楽しそう」「素敵な写真」「USJコーデおしゃれ」などと反響が寄せられている。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、2022年に離婚していた。（modelpress編集部）
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◆華原朋美、息子とUSJ満喫
華原は「子供がずっとずっと行きたかったUSJ わくわくしながら行ってきました 約束していたからやっと叶えてあげられて良かったです」と息子とのUSJ訪問を報告。白地に黒の模様のタイトミニスカートにGジャンを羽織った自身と息子のUSJの様々な場所での楽しそうな笑顔の親子ショットを公開し、「帰りにスキップしてくれた可愛い息子の姿は忘れません 最高に楽しかったです 幸せでした」とつづっている。
◆華原朋美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子くんすごく楽しそう」「素敵な写真」「USJコーデおしゃれ」などと反響が寄せられている。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、2022年に離婚していた。（modelpress編集部）
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