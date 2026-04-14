こっちのけんと「プロのアーティストなのに大学生みたいな会話（笑）」眉村ちあきとのトークで大盛り上がりした“ネタ”とは？
アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。
今回の放送では、シンガーソングライターの眉村ちあきさんがゲストに登場。大きな影響を受けたアニメ作品や、楽曲制作のエピソードなどについて語ってくれました。
グループアイドルとして活動後、2016年に眉村ちあき名義でソロ活動を開始。2019年にメジャーデビューを果たし、“弾き語りトラックメイカーアイドル”として活躍中。アイドル、シンガーソングライター、トラックメイカー、実業家と多岐にわたって活動しています。
――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。眉村さんの1つ目のモーメントは「2015年 だってやりたいんだもん」、2つ目のモーメントは「2017年 音楽は自由に楽しく」でした。
こっちのけんと：続いて、3つ目のモーメントを教えてください！
眉村：「2018年 Logic Proを始めた」です。
こっちのけんと：ガレバン（GarageBand（ガレージバンド）：Apple社が開発した音楽制作ソフトウェア）からの進化だ！
眉村：はい。ちょうどメジャーデビューのお誘いをいただいた頃で、「無料ソフトで作っていて大丈夫かな」と不安になって（笑）。それで、思い切って購入しました。
こっちのけんと：「Logic Pro（ロジック プロ）」の無料版がGarageBandの位置付けですよね。
眉村：Logic Proだともっと複雑な曲が作れるんですよね。
こっちのけんと：僕もロジックを使っています。
眉村：画面、見たい〜（笑）！
こっちのけんと：どのくらいトラックを使います？
眉村：曲によりますけど、ストリングスやホーンを入れると50くらいはいきますね。
こっちのけんと：すごく多い！ 僕は“１人アカペラ”で声を重ねてカバーしてた時期があって、そのときに曲の構造を初めて理解しました。50〜60の声を重ねて、「音楽ってこんなに音が鳴ってるんだ！」と驚きましたね。
眉村：ウケますよね（笑）。
こっちのけんと：ギター1本と歌だけで成立すると思ってたら、同時に50個ぐらい鳴ってたりしますもんね。
眉村：わかる！ しかも右と左で分けてんのヤバくねって思いますよね（笑）。
こっちのけんと：ロジックの話してるの、なんか面白いですね。プロのアーティストなのに大学生みたいな会話（笑）。わかってくると楽しいですよね。
＜番組概要＞
番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT
放送日時：毎週金曜 17:00〜17:25
パーソナリティ：こっちのけんと
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/
番組公式X：@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632
今回の放送では、シンガーソングライターの眉村ちあきさんがゲストに登場。大きな影響を受けたアニメ作品や、楽曲制作のエピソードなどについて語ってくれました。
こっちのけんと、眉村ちあきさん
グループアイドルとして活動後、2016年に眉村ちあき名義でソロ活動を開始。2019年にメジャーデビューを果たし、“弾き語りトラックメイカーアイドル”として活躍中。アイドル、シンガーソングライター、トラックメイカー、実業家と多岐にわたって活動しています。
――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。眉村さんの1つ目のモーメントは「2015年 だってやりたいんだもん」、2つ目のモーメントは「2017年 音楽は自由に楽しく」でした。
こっちのけんと：続いて、3つ目のモーメントを教えてください！
眉村：「2018年 Logic Proを始めた」です。
こっちのけんと：ガレバン（GarageBand（ガレージバンド）：Apple社が開発した音楽制作ソフトウェア）からの進化だ！
眉村：はい。ちょうどメジャーデビューのお誘いをいただいた頃で、「無料ソフトで作っていて大丈夫かな」と不安になって（笑）。それで、思い切って購入しました。
こっちのけんと：「Logic Pro（ロジック プロ）」の無料版がGarageBandの位置付けですよね。
眉村：Logic Proだともっと複雑な曲が作れるんですよね。
こっちのけんと：僕もロジックを使っています。
眉村：画面、見たい〜（笑）！
こっちのけんと：どのくらいトラックを使います？
眉村：曲によりますけど、ストリングスやホーンを入れると50くらいはいきますね。
こっちのけんと：すごく多い！ 僕は“１人アカペラ”で声を重ねてカバーしてた時期があって、そのときに曲の構造を初めて理解しました。50〜60の声を重ねて、「音楽ってこんなに音が鳴ってるんだ！」と驚きましたね。
眉村：ウケますよね（笑）。
こっちのけんと：ギター1本と歌だけで成立すると思ってたら、同時に50個ぐらい鳴ってたりしますもんね。
眉村：わかる！ しかも右と左で分けてんのヤバくねって思いますよね（笑）。
こっちのけんと：ロジックの話してるの、なんか面白いですね。プロのアーティストなのに大学生みたいな会話（笑）。わかってくると楽しいですよね。
＜番組概要＞
番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT
放送日時：毎週金曜 17:00〜17:25
パーソナリティ：こっちのけんと
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/
番組公式X：@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632