通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間６．５％付近に低下

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.47　6.46　5.39　6.66
1MO　7.95　6.45　6.60　7.04
3MO　8.43　6.29　7.20　7.05
6MO　8.86　6.41　7.77　7.38
9MO　9.03　6.57　8.05　7.61
1YR　9.13　6.70　8.24　7.75

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.08　9.83　7.30
1MO　7.51　9.93　7.43
3MO　8.01　9.69　7.43
6MO　8.63　9.76　7.64
9MO　8.95　9.79　7.80
1YR　9.11　9.81　7.90
東京時間16:32現在　参考値

　ロンドン序盤、短期ボラティリティーは全般に低下傾向が続いている。中東和平協議の継続がリスク警戒感を後退させている。そのなかで、短期的な為替変動期待も落ち着いてきている。ドル円１週間は6.47％、ユーロドル１週間は6.46％の低水準で推移している。