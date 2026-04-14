通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．５％付近に低下
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．５％付近に低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.47 6.46 5.39 6.66
1MO 7.95 6.45 6.60 7.04
3MO 8.43 6.29 7.20 7.05
6MO 8.86 6.41 7.77 7.38
9MO 9.03 6.57 8.05 7.61
1YR 9.13 6.70 8.24 7.75
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.08 9.83 7.30
1MO 7.51 9.93 7.43
3MO 8.01 9.69 7.43
6MO 8.63 9.76 7.64
9MO 8.95 9.79 7.80
1YR 9.11 9.81 7.90
東京時間16:32現在 参考値
ロンドン序盤、短期ボラティリティーは全般に低下傾向が続いている。中東和平協議の継続がリスク警戒感を後退させている。そのなかで、短期的な為替変動期待も落ち着いてきている。ドル円１週間は6.47％、ユーロドル１週間は6.46％の低水準で推移している。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.47 6.46 5.39 6.66
1MO 7.95 6.45 6.60 7.04
3MO 8.43 6.29 7.20 7.05
6MO 8.86 6.41 7.77 7.38
9MO 9.03 6.57 8.05 7.61
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 8.01 9.69 7.43
6MO 8.63 9.76 7.64
9MO 8.95 9.79 7.80
1YR 9.11 9.81 7.90
東京時間16:32現在 参考値
ロンドン序盤、短期ボラティリティーは全般に低下傾向が続いている。中東和平協議の継続がリスク警戒感を後退させている。そのなかで、短期的な為替変動期待も落ち着いてきている。ドル円１週間は6.47％、ユーロドル１週間は6.46％の低水準で推移している。