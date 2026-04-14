ドル円１５９．１５近辺、ユーロドル１．１７８０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は159.15近辺、ユーロドルは1.1780近辺で推移している。ドル円はロンドン朝方に158.95レベルまで安値を広げた後は、下げ一服となっている。ユーロドルはロンドン序盤に1.1797レベルまで高値を伸ばしたあとは、上昇幅を半減している。



ロイターが「米国とイランの交渉団、今週後半に和平協議のためイスラマバード再訪へ 複数の情報筋」と報じたことが、有事ドル買いの裏返しでドル売り反応を広げる場面があった。現在も前日比ドル安水準で維持しているが、一段の値動きは一服している。



USD/JPY 159.16 EUR/USD 1.1778

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