お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が13日放送の13日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。ドラマ出共演の人気アイドルの姿に感心する場面があった。

この日はアイドルグループ「Travis Japan」松倉海斗と吉澤閑也、とともにゲスト出演。新山と松倉はテレビ朝日系ドラマ「トーキョーカモフラージュアワー」（2025年1月クール）で共演。上司と部下の役どころだった。

MEGUMIから松倉の印象を聞かれた新山は「本当に、主演やから、やっぱりプレッシャーも凄くあったと思うんですけど、でもそこらへんを全く見せないというか。なんか飄々（ひょうひょう）と、淡々としていて」と感心。「その時はドラマの主題歌とかも新しくそのタイミングで出すだったから、たぶんめちゃくちゃ忙しくなるというか。ダンスも歌も覚えて、っていうところで全然その素振り見せなかった。いや、凄いな、さすがやなと思いました、やっぱり」と感心しきり。

MEGUMIはそんな松倉に「いっぱいいっぱいになったりしないの？」と聞くと、吉澤は「裏でも全然見せないですよ。メンバーの前でも全然疲れた感じとか出さない」と証言。MEGUMIも「えー、凄い！」と驚いた。

松倉は「体感的にはめっちゃアップアップになるタイプ」だといい、「いっぱいいっぱいになって一人で焦るタイプではあります」と苦笑。それが周りには伝わらないタイプだそうで「家とかで焦っているタイプだと思います」と話した。

「現場はすごい楽しんだ方がいいなっていうのは僕の中でもあったので。で、それやっぱ伝染しちゃうっていうか」と続けると、吉澤も「確かに、それはあります。Travis Japan仲良すぎて、悪い空気も伝染するんで。誰か疲れてたらみんな疲れ始めるっていう。つながっちゃってます」と笑った。