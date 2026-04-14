今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、イラン情勢に加え米３月生産者物価指数（ＰＰＩ）の結果などに左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円５０～１５９円６０銭。



米国とイランが和平協議を継続するとの観測から「有事のドル買い」を巻き戻す動きが活発化。ドル円相場は１５９円００銭前後までドル安・円高が進んだ。明日にかけては、引き続きイラン情勢を注視する展開が続きそうだ。また、米３月ＰＰＩが発表される。ＰＰＩは前年同月比の上昇率が、２月の３．４％に対して３月は４．６％に拡大するとの見方も出ている。グールズビー・シカゴ連銀総裁、バー米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事などの講演やイベント参加も予定されている。



出所：MINKABU PRESS