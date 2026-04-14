26歳で急逝のお笑いコンビ・共犯者の洋平さん、最後の投稿 亡くなる当日もX更新
お笑いコンビ・共犯者の洋平さんが10日に亡くなった。26歳だった。13日、所属の松竹芸能が伝えた。洋平さんは、亡くなる当日も自身のXを更新しており、突然の訃報に悲しみが広がっている。
【画像】共犯者・洋平さん 生前最後の投稿
洋平さんは10日、自身のXを更新。出演ライブについて「本日19時より 下北にて お世話になります」と告知しており、これが生前最後の投稿となった。
松竹芸能のサイトでは、訃報について伝えた上で「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております」と記されている。
洋平さんは1999年7月8日生まれ、千葉県出身。所属事務所の公式サイトによると、資格の欄には「小型船舶特殊／アーク溶接／ガス溶接／柔道二段」と伝えられている。今年2月に行われた『たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯「お笑い日本一」』では、ビートたけしが「本ネタがあってかくし芸としては面白い」と絶賛。「これはネタとしてできているから持っていた方がいい。これと同じぐらいのウケの普通の漫才を作った方がいい。テレビで見たら使いやすいのはヤクザネタ。でも一発芸になっちゃうから半年で終わっちゃう」とアドバイスを送っていた。
■報告全文
弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。
あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。
原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております。
生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。
最後になりますが、ご遺族ならびに関係者の深い悲しみにご配慮いただき、憶測や誤解に基づく記事の掲載やSNS等での発信等は、厳にお控えいただきますよう切にお願い申し上げます。
松竹芸能株式会社
【画像】共犯者・洋平さん 生前最後の投稿
洋平さんは10日、自身のXを更新。出演ライブについて「本日19時より 下北にて お世話になります」と告知しており、これが生前最後の投稿となった。
松竹芸能のサイトでは、訃報について伝えた上で「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております」と記されている。
■報告全文
弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。
あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。
原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております。
生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。
最後になりますが、ご遺族ならびに関係者の深い悲しみにご配慮いただき、憶測や誤解に基づく記事の掲載やSNS等での発信等は、厳にお控えいただきますよう切にお願い申し上げます。
松竹芸能株式会社