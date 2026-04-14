»Í¹ñÅÅÎÏ¡¢ÀÐÌý²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¥¼¥í¤Ë¡¡°¤Æî¡¦ºä½Ð3¹æµ¡¤òÇÑ»ß¤Ø
¡¡»Í¹ñÅÅÎÏ¤Ï14Æü¡¢±¿Å¾¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë°¤ÆîÈ¯ÅÅ½ê¡ÊÆÁÅç¸©°¤Æî»Ô¡Ë3¹æµ¡¤È¡¢±¿Å¾Ãæ¤Îºä½ÐÈ¯ÅÅ½ê3¹æµ¡¡Ê¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¡Ë¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Î¾µ¡¤ÎÇÑ»ß¤Ç¡¢»Í¹ñÅÅ¤ÎÀÐÌý²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤ä¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ë±¿Å¾µ¡²ñ¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Í¹ñÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¤Æî¤Ï6·î¤´¤í¡¢ºä½Ð¤Ï2027Ç¯ÅÙ²¼´ü¤ò¤á¤É¤ËÇÑ»ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¤Æî¤Î3¹æµ¡¤Ï1975Ç¯6·î¤Ë±¿Å¾¤ò³«»Ï¡£1¡¢2¡¢4¹æµ¡¤Ï´û¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3¹æµ¡¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´µ¡¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¡£À×ÃÏ¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£ºä½Ð¤Ï3¹æµ¡¤Î¤ß¤¬ÀÐÌý²ÐÎÏ¤Ç73Ç¯4·î¤«¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£