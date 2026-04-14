今シーズン開幕から約2週間。ここまでカージナルスの23歳が奮闘しています。

ナ・リーグでは、カージナルスのジョーダン・ウォーカー選手がここまで両リーグトップの8本塁打。日本時間14日のガーディアンズ戦では第3打席に左中間にソロホームランを放ち、3試合連続の本塁打を記録。すでに昨季の6本塁打を超えており、チーム期待の23歳が勢いに乗っています。

昨季の本塁打、打点の2冠であるフィリーズのカイル・シュワバー選手は、2位タイとなる6本塁打を記録。この日のカブス戦では第1打席から、2打席連続ホームランを放ちました。また同じく6本を放っているパイレーツのブランドン・ラウ選手はこの日のナショナルズ戦で2試合連続の一発を記録しています。

一方、ドジャースの大谷翔平選手は、現在5本塁打で4位タイ。この日は死球の出塁もノーアーチでしたが、直近10試合で5本塁打を記録しています。またチームメートのアンディ・パヘス選手はこの日のメッツ戦で大谷選手に並ぶ5号3ランホームランを記録。打率も4割を超えて好調で、両リーグトップ20打点を記録しています。

ア・リーグでは、オリオールズのガナー・ヘンダーソン選手、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手、アストロズのヨルダン・アルバレス選手が6本塁打で1位タイ。ジャッジ選手はこの日のエンゼルス戦の初回、菊池雄星投手から打球速度約187キロ、飛距離約139mの特大弾を放つなど、2本塁打を放ちました。

▽両リーグ本塁打数上位（日本時間4月14日時点）

〈ア・リーグ〉

1位 6本 ガナー・ヘンダーソン(オリオールズ)

1位 6本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

1位 6本 ヨルダン・アルバレス(アストロズ)

4位 5本 ザカリー・ネト(エンゼルス)ほか2人

〈ナ・リーグ〉1位 8本 ジョーダン・ウォーカー(カージナルス)2位 6本 カイル・シュワバー（フィリーズ)2位 6本 ブランドン・ラウ(パイレーツ)4位 5本 大谷翔平(ドジャース)ほか7人