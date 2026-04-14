4月11日から12日にかけて、ABEMAで生放送された『30時間限界突破フェス』のなかでおこなわれた『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』企画に、アシスタントMCとして、元NHKアナウンサーの中川安奈が出演。リング上で勝利者インタビューをした際の、ボディラインの強調されたワンピース姿が話題となっている。

「この企画は、柔道家からプロレスラーに転向したウルフアロン選手が、賞金1000万円を賭けて6人を相手に闘うというもの。対戦相手から、一本か3カウントを取れば勝利という企画のなかで、ウルフさんは“6人全勝”という圧巻の強さを見せつけました。

そのいっぽうで注目を集めたのは、中川さんのワンピース姿です。この企画は1部と2部に分けて放送されたのですが、中川さんはそれぞれ異なるワンピースを着用し、リング上で勝利者インタビューを敢行していました。とくに、2部での体にぴったり張りつくような、ワインレッドのワンピース姿には、視聴者のみならず、インタビューを受けていた選手たちもドギマギしたのではないでしょうか」（スポーツ紙記者）

中川は放送後、《ウルフくん、6戦全勝おめでとう》《ほんっとに迫力のある戦い続きで興奮しました…しばらく眠れなさそうです》と、番組で着用した2種類のワンピース姿の写真をInstagramに投稿。コメントにも、絶賛の声が寄せられていた。

「中川さんは2025年3月にNHKを退局し、フリーに転身。最近はボディラインを強調する服が話題になることも多く、本人もそうした服をよく着ることを公言しています。

2026年2月に放送されたバラエティ番組『私が愛した地獄』（テレビ朝日系）に出演した際には『アナウンサーとか看護師さんとか、“ちゃんとしなきゃいけない仕事の人” って、性欲強そうって言われることあるけど……ちょっと（私も）自覚はある感じです』と“衝撃発言”をしました。その後のテレビ番組では、この発言以降、Instagramに頻繁に“セクハラDM”が届くようになったという意外な“弊害”も告白しています。“セクシー路線”に熱視線を注ぐ男性は、やはりいるのでしょう」（同前）

NHK時代とはまったく違う、芸能界での“サバイバル術”を見せているといったところか……。