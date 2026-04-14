《広瀬香美みたいな着地点って何だろう？良ければ教えてください》

4月13日、シンガーソングライターで音楽プロデューサーの広瀬香美が、自身のXに冒頭の言葉を綴り、ピリッとした空気が漂った。

「広瀬さんの投稿には、お笑い芸人・エハラマサヒロさんのX投稿が引用されていました。エハラさんは同じ日に《広瀬香美さんみたいな着地点ありがとう》という内容をポストしていますが、前後に脈絡がなかったことから、広瀬さんは『エハラさんにイジられた』と思ったのかもしれません」（芸能事務所関係者）

広瀬の投稿に気がついたエハラは、広瀬の投稿から約20分後、《ええー 広瀬香美さんからお名前出してしまってすみません。締め言葉が「愛があれば大丈夫」だったので自分が好きな歌でして》と超即レス。

どうやら、4月12日にエハラがXに「個人のYouTubeチャンネルが、一部の界隈から嫌われている」と愚痴ったことに対して、ファンから届いた《いや、嫌われてはないよ》《ファン目線で客観的に見たら感謝してる人が殆どだと思います 愛があれば大丈夫》の応援コメントに、広瀬の代表曲のひとつである『愛があれば大丈夫』を思い出したようだ。

エハラからは《もしも変な形に見えてしまっていたらすみません ただ尊敬させて頂いてる広瀬さんのフレーズが出てきたので返信してしまいました》と釈明が続いたが、これに広瀬も《エハラマサヒロさん、「愛があれば大丈夫」でしたか。嬉しい 使っていただき感謝します。今後ともよろしくお願いいたします》と大人の対応。

不穏な空気は収束したが、エハラのファンからは《命拾いしましたね》などのコメントが寄せられていた。

広瀬に《なかなか同じステージに立たせて頂ける事は無いですがまたよろしくお願い致します！！》とコメントしたエハラ。これを機にコラボなどがあるかも。