〈「弱者男性」が右寄りとは限らない、もっとも右派から遠いのは「若年大卒女性」…では誰が右派を支持しているのか？ データから見る「右派市民」像〉から続く

自民党の中でも右派と言われる高市早苗氏が総理大臣になり、参政党の掲げる「日本人ファースト」というスローガンが支持される日本社会では、急速に“右派”が増えているように感じられるかもしれない。

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そういった傾向について、象徴的に取り上げられることが多い安倍元首相だが、“右派市民”たちは本当に安倍元首相を支持していたのだろうか。

中京大学で政治社会学を教えている松谷満さんは『「右派市民」と日本政治 愛国・排外・反リベラルの論理』（朝日新書）の中で、2017年に1万1508人を対象に行われたアンケートの結果をもとに、“右派市民”を4つのタイプに分けて分析した。

（1）愛国主義者（政治家の靖国参拝や愛国教育に賛成している人）

（2）伝統主義者（同性婚や選択的夫婦別姓に強く反対している人）

（3）排外主義者（中国、韓国を嫌悪している人）

（4）反左主義者（立憲民主党、共産党といった左派政党を嫌悪している人）

ここでは、そういった“右派市民”たちが安倍元首相をどのように評価していたかについて分析した内容を、本書より抜粋して紹介する。気づかぬうちにはまり込んでいるかもしれない、バイアスの罠とは――。（全4回の2回目／最初から読む）



安倍晋三元首相 ©文藝春秋

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「岩盤保守層」は本当に存在するのか

右派市民にとっての「シンボル」ともいえる安倍元首相に対する評価について検討しましょう。

今世紀における日本の代表的な右派政治家として真っ先に名前があがるのは間違いなく安倍です。1990年代半ば、初当選時から右派の歴史観にかかわる議員連盟に所属し、若手のホープと目されます。小泉政権時の北朝鮮拉致問題では内閣官房副長官として表舞台で主要な役割を果たし、広く世間にも認知されました。

その後、戦後最年少52歳の若さで小泉後の首相となりました。しかし、小泉政権のインパクトがあまりにも強かったためか、右派的な政策を性急に進めようとしたためか、ほかにもさまざまな要因が重なったことで、短命政権に終わります。

自民党総裁としての復権は2012年の民主党政権時でした。はじめは大きな期待もなかったような印象ですが、政権交代後はむしろ経済政策に注力し、盤石な長期政権を築き上げました。実に7年8か月という歴代最長の在任期間でした。後になって「レガシーがない」といった声も上がりましたが、右派が求めるような愛国主義的な教育を推進し、靖国神社にも参拝し、集団的自衛権の行使を可能にする安保法制を制定するなどしたのですから、右派にとっては替えのきかない傑出した政治家といえるでしょう。

そうしたこともあって、いつしか「安倍信者」という表現が出てきました。安倍やその政策を熱心に支持する人々を「岩盤保守層」と呼ぶような論者も現れました。「岩盤」というのは熱心で強固に信奉することを表すのだと思われますが、右派市民はどの程度、そうした人々で占められていたのでしょうか。彼らの多くは実際に、「安倍信者」だったのでしょうか。

本調査では政党や政治家に対する「好き─嫌い」の程度をたずねる質問を設けました。0（もっとも嫌い）から10（もっとも好き）で回答するもので、排外主義者は中国と韓国にともに「0」、反左主義者は立憲民主党と共産党にともに「0」と答えた人と定義しました。安倍本人もさまざまな機会に排外主義的、反左主義的な言動を行っていたので、右派市民は往々にして彼のことが大好きであろうと推測します。

ところが、［図1］をみるとそれほど単純ではないことがわかります。安倍の評価を最大の「10」としたのは、愛国主義者の約20％、伝統主義者の約15％、反左主義者の約20％です。そして排外主義者ではなんと10％を下回っています。右派市民は「信者」というほどには安倍を信奉していたわけではないようです。

ちなみに、左派市民の安倍に対する「0」評価は40〜50％程度とかなりの高率でした。右派市民らが揶揄（やゆ）するように、左派市民の多数が安倍を毛嫌いしていたのは確かなようです。

排外主義者の安倍ぎらい

このように、右派市民は安倍を絶対的に支持していたわけではありません。もちろん10点ではなくとも、中間の5点を超える人が多数ですが、それでも中間点、つまり好きでも嫌いでもないという人がどのタイプでも2割ほどいるという結果です。さらに伝統主義者では約15％、排外主義者ではなんと約25％もの人が安倍に「0」の評価を下しているのです。これは非常に意外な結果のように思われます。

後付けで考えれば、それなりに解釈可能な結果ではあります。安倍がこれまで重視してきた理念や言動を振り返るならば、とにかく左派政党に対しては敵対的な感情を露わにし、「日本を取り戻す」「戦後レジームからの脱却」というような愛国主義的なフレーズを強調してきました。それに比べると、伝統的な家族規範についてはそこまで強烈な執着はなかったように思われます。

また、韓国との関係も常に敵対的ではありません。そもそも祖父の代から韓国の保守派とはむしろきわめて親密な関係を築いていました。銃撃事件の背景となった旧統一教会との付き合いも同様です。

場合によっては「裏切り者」という見方も

そして、排外主義者にとって痛恨事だったと思われるのは、2015年の慰安婦問題に関する日韓合意です。日韓両政府は、安倍首相が「おわびと反省」を表明すること、日本政府が元慰安婦に対して韓国の財団を介した支援を行うことで、この問題が「最終的かつ不可逆的に解決される」との合意を得ました。安倍はなんとかこの問題に終止符を打とうとしたのです。しかし、右派の反発は相当のもので、当時、官邸に抗議のメールが大量に届いたということです（＊1）。つまり、排外主義者のなかには安倍は生ぬるいという評価があったのです。場合によっては、裏切り者とさえいえるのかもしれません。

近年の日本における政治的対立のシンボルのようになってきた安倍ですが、左右の市民の評価は非対称的なものだったことがわかりました。左派市民にとっては大嫌いな存在ですが、右派市民にとってもまた、無謬（むびゅう）な存在などでは決してなく、とくに排外主義者や伝統主義者のなかには否定的な評価をする人も少なくなかったのです。「右派市民は安倍のような政治家が好きに決まっている」という見方もまた、憶測の域を超えるものではなかったといえるでしょう。ある意味、右派市民のものの見方を単純化してとらえようとするバイアスがはたらいていなかったか、私自身も他人事ではない思いがしました。

＊1 「慰安婦合意、警戒した安倍氏 前夜も念押し『大丈夫か』」朝日新聞、2021年5月21日 https://www.asahi.com/articles/ASP5M4Q0JP4NUTFK00F.html

〈「ラーメン屋のおやじとかがニコッと笑える時代が来んといかん」有言不実行でも、メダルをかじっても…前名古屋市長・河村たかしが支持され続けたワケ〉へ続く

（松谷 満／Webオリジナル（外部転載））