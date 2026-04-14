自民党の中でも右派と言われる高市早苗が総理大臣になり、参政党の掲げる「日本人ファースト」というスローガンが支持される日本社会では、急速に“右派”が増えているように感じられるかもしれない。

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こういった政治家や主張を強く支持しているのは、一体どんな人たちなのか。中京大学で政治社会学を教えている松谷満さんは『「右派市民」と日本政治 愛国・排外・反リベラルの論理』（朝日新書）の中で、2017年に1万1508人を対象に行われたアンケートの結果をもとに、“右派市民”を4つのタイプに分けて分析した。

（1）愛国主義者（政治家の靖国参拝や愛国教育に賛成している人）

（2）伝統主義者（同性婚や選択的夫婦別姓に強く反対している人）

（3）排外主義者（中国、韓国を嫌悪している人）

（4）反左主義者（立憲民主党、共産党といった左派政党を嫌悪している人）

ここではさらに、性別や年齢など具体的な“右派市民”の属性の傾向について松谷さんが分析する内容を、本書より抜粋して紹介する。「もっとも右派から遠い」のはどんな人物像なのか――。（全4回の1回目）



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ボリューム層はシニア男性？

「右派市民とは誰か」という問いは、これまでも多くの研究で検討されてきました。ただ、これまでは、「右派政党を支持する人たち」「右派的な価値観が全般的に強めの人たち」が分析の対象となってきました。本書のように、極端な右寄りの人たちをタイプ別に分析するという手法は一般的ではありません。

なおかつ本書では、同じ右派市民といっても、多様な志向があることを確認しました。それならば、それぞれのタイプによって人物像も違っているのかもしれません。これから、そのことを確認したいと思います（＊1）。

まず、もっとも基本的な属性である年齢と性別についてみていきます。これまでの研究では、ほとんど例外なく、右派的な人々は男性に多いといわれてきました。これは日本でも海外でも同じです。一方、年齢については、結果にばらつきがみられます。どういった右派を分析対象とするかにもよりますが、古い価値観を重視するようなタイプの右派は、高年層が中心となります。一方、ヨーロッパで移民排斥を主張するようなタイプの右派は、若者が多いというケースもあります。

本書の右派市民は定義上、特定の過去への愛着を特徴としています。したがって、年齢層は高めに分布しているとも予測されます。古谷経衡の著書『シニア右翼』では、その名のとおり、活動的な右派の人々は圧倒的に高齢者が中心であると指摘されています。では、本書の4タイプはどうでしょうか。

性別については、すべてのタイプで男性比率が高くなっています。調査全体の男性比率は51％ですが、それをはっきりと上回っており、やはりこれまでの調査研究と同様、右派的な人々は男性に多いことが確認されました。ただし、タイプによって男性比率の高さには違いがみられます。排外主義者はもっとも低く（58％）、伝統主義者がもっとも高くなっています（73％）。本書の「伝統主義」は家族や性にかかわる男性中心主義的な考え方を含んでいるため、当然の結果といえるでしょう。

伝統主義者は高年層に偏っているが…

年齢については性別ほどには明確な偏りはみられません。そのなかで、伝統主義者がかなり際立った特徴を示しています。伝統主義者は、70代が40％と突出して多く、60代を含めると6割を超えます。調査全体の60代以上は35％なので、伝統主義者は明確に高年層に偏っています。

この結果は、生まれ育った時代の影響でしょう。家族や性に関する伝統規範を当たり前のこととして長いあいだ生活してきた人々にとっては、時代が変わったから寛容になりなさいと言われても、なかなか受け入れられないのは想像に難くありません。

しかし、それ以外はあまり年齢による特徴ははっきりしません。しいていえば愛国主義者で70代が少し多い（全体15％に対して19％）程度です。この結果からすると、右派市民がシニア層主体であるという指摘は正しくないといえます。現役世代にも一定の広がりを持っているとみたほうがよいでしょう。

「弱者男性」が右寄りとは限らない

次に、しばしば議論となる社会階層についてみてみましょう。社会階層は、社会学では一般的に職業、学歴、収入などからなる地位・資源の違いを表します。極端な立場を取らない穏健な保守層、つまり日本でいうならば底堅い自民党支持層は自営業者・経営者・管理職、そして地方の農林水産業従事者に多いといった傾向が指摘されてきました（＊2）。なぜなら、自民党および地域の保守政治家は、こうした地域経済を直接的に担う人々に向けた政策を重視し、そこに互助的な関係が成り立っていたからです。とりわけ地方では伝統的な権力関係が残存する傾向が強く、地域をあげて保守政治家を応援するのはごく自然なこととされました。

ただ、極端な右派の人々については、これと異なる議論もあります。主に欧米の極右研究やポピュリズム研究からの発想ですが、経済的に脆弱な人々が社会や政治に対する不満や怒りから、極端な主張にひきつけられるという仮説です。アメリカでこのところよく指摘されるのは、衰退産業の労働者たちが、以前とは異なりトランプのような極端な主張をする政治家に期待するようになったということです。

ヨーロッパの極右についても、グローバル化のなかで恩恵にあずかれない人たちが不満のはけ口を政権やEUや移民に見出しているという議論があります。実際には、経済的な要因が直接影響するのではなく、移民の文化的脅威や伝統重視といったことが影響していることが多いようです（＊3）。いずれにせよ、どちらかといえば階層的な地位の低い人々がその中心だということには変わりありません。

しかし、日本はどうかというと、これまでの調査研究ではおおよそ階層的な弱者による支持ということは否定されてきました（＊4）。諸外国と比べるとまんべんなくさまざまな階層に広がっているというのがいままでのところの知見であり、特定はしにくいという了解があります。

ただ、これまでの調査研究では十分に明らかになっていない点もあります。本書のように、極端な考え方を持っている少数の人々をとらえるには、それなりに大規模の調査データがなければいけません。人数が少ない場合、結果が不安定になり、はっきりした特徴をとらえきれないためです。その点、本書が用いているデータならば、ある程度まとまった形で右派市民をとらえることができます。本書が対象とする4タイプの右派市民がどのような階層的特徴を持つのか、少し掘り下げてみていきましょう。

もっとも右派から遠いのは「若年大卒女性」

階層的特徴を検討する際に注意しなければならないのは、性別や年齢といったほかの属性の影響です。たとえば、右派市民には大学卒よりも中学・高校卒の人が多いという結果が出たとしましょう。しかし、それは学歴自体によって違いが生じているのか、それとも高年層には大学卒の人が少ないことによるのか、はっきりしません。

職業も同様です。右派市民には無職者が多いという結果が出たとしましょう。しかし、それは無職か有職かという違いによるのか、それとも高年層には退職者が多いことによるのか、はっきりしません。したがって、性別や年齢という条件を一定にした場合に社会階層の違いがあるのかないのか、といったことを見極めないといけないのです。

その点に注意し、まず学歴の影響を確認しましょう。性別や年齢の影響を考慮するために、性別・年齢・学歴で12のカテゴリを作りました。年齢は若年（20〜30代）、中年（40〜50代）、高年（60〜70代）とし、学歴は大卒（短大・大学卒以上）か非大卒（中学・高校卒）かという2区分にし、それに性別を加えると12の組み合わせとなります（＊5）。

こうすれば、「高年層に高学歴層が少ない」といった影響を除外した結果としてみることが可能です。［表3］は、右派市民の4タイプにそれぞれのカテゴリの人たちがどの程度含まれているかを示しています（＊6）。

たとえば、愛国主義者には「若年大卒男性」が18％含まれていますが、調査回答者全体のうち若年大卒男性は14％のため、愛国主義者に相対的に多いことがわかります。一方、「若年大卒女性」は全体の10％を占めていますが、伝統主義者には1％しかいません。若年大卒女性は伝統主義者が目立って少ないといえます。

このようにして確認していくと、［表3］は右派市民のプロフィールについて多くのことを教えてくれます。まず、先に確認したとおり、右派市民は男性が中心で女性は少なめです。とくに若い大卒の女性が構成比からすると目立って少ないことがわかります。若年大卒女性はもっとも右派市民と縁遠い社会層だといえるでしょう。そして、女性に関しては大卒よりも非大卒層（中学・高校卒の人々）のほうが右派市民と親和的です。あくまでも大卒女性と比べれば、ということです。

欧米とまったく異なる右派市民像

一方、男性はどうでしょうか。欧米の先行研究とは異なり、右派市民に多いのは非大卒層ではなく、大卒男性であることがわかります。非大卒男性が多いのは伝統的な家族・性規範を重視する伝統主義者のみです。ほかのタイプでは非大卒層はそこまで目立ちません。

愛国主義者には年代を問わず、大卒層が多く含まれています。もちろん、大卒層の全体が右派的なわけではなく、回答者全体と比べると愛国主義者には大卒層がやや多いということです。排外主義者は年齢や学歴による特徴はあまりみられず、回答者全体と似たような分布になっています。一方、反左主義者は高年層ではさほど多くなく、若年・中年の大卒層に目立って多いことがわかります。

この結果をふまえると、（1）右派市民といってもそれが何を指すのかによって属性的な特徴は異なる、（2）男性と女性で右派市民と学歴との関連は異なり、とくに大卒男性への着目が必要だといえます。

大卒層は非大卒層と比べて、政治や社会に対する関心が強い傾向にあります。政治や社会についてさまざまな問題意識を持つため、（持たない人々と比べると）右派市民が多くなるのかもしれません。

［補表］は左派市民についても同様の分析を行った結果です。全体的な傾向として、やはり左派市民にも大卒層が比較的多いことがわかります。

ただ、それ以外の部分では、右派市民と左派市民の特徴は大きく異なります。（1）右派市民に女性は少ないが、左派市民にはそれなりに多くいる。（2）愛国主義者はどの年代の大卒男性にも多いが、非‐愛国主義者は高年層に大きく偏っている。（3）反左主義者は若年・中年の大卒男性に多いが、親左主義者は高年層に偏っている。こうした違いが目につきます。

左派市民の特徴はいろいろと興味深く、その理由を考察したくもなりますが、ここは右派市民の特徴を理解することに専念しましょう。右派と左派で違いが大きいことから、右派市民における大卒男性の多さは、政治・社会への関心の高さのみでは十分説明できません。

くわえて、左派市民との比較から、右派市民には年齢の偏りがあまりないことも特徴として指摘できます。つまり、左派的な志向性はおそらくは戦後民主主義の世代的経験とかかわるのに対し、右派的な志向性は世代的経験に限定されないものであることが示唆されます。

それにしても、右派市民に男性大卒層が多いというのは、欧米社会からすると、にわかに信じがたいことです。穏健保守層とは違って、極端な考え方は、反知性・無教養あるいは社会的・経済的な地位の低さゆえのルサンチマンなどから発生するというのが定説だからです。

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＊1 第3章から第5章までの分析については、統計的な検定を行い、有意な関連、つまり統計的にみて明確だといえる特徴がみられた部分のみに限定して記述しています。検定に関する細かい記述は省いていますが、恣意的な基準によるものではないという点をご理解ください。

＊2 三宅一郎『現代政治学叢書5 投票行動』東京大学出版会、1989年

＊3 中井遼『欧州の排外主義とナショナリズム 調査から見る世論の本質』新泉社、2021年

＊4 樋口直人『日本型排外主義 在特会・外国人参政権・東アジア地政学』（名古屋大学出版会、2014年）。樋口直人ほか『ネット右翼とは何か』（青弓社ライブラリー、2019年）

＊5 このカテゴリの作り方は、吉川徹『日本の分断 切り離される非大卒若者（レッグス）たち』（光文社新書、2018年）を参考にしました。

＊6 表中の太字は全体の傾向と比較して割合が多いと認められるカテゴリ、グレーは少ないと認められるカテゴリを示しています。いずれも統計的な基準によって判断しています。なお、これ以降の図表でも同様の基準を用いた表示を行っています。

〈「右派は安倍が好きに決まっている」は思い込み？ “裏切り者”と見る右派市民も…データから分析する、安倍元首相への評価の実態〉へ続く

（松谷 満／Webオリジナル（外部転載））