〈「右派は安倍が好きに決まっている」は思い込み？ “裏切り者”と見る右派市民も…データから分析する、安倍元首相への評価の実態〉から続く

ドナルド・トランプ大統領などの右派政治家を指して「ポピュリスト」という言葉が使われることがある。「政治のエリート（プロ）よりも、普通の人の素朴な常識のほうが正しい。だから人々の素朴な常識に基づいた政治をすべきだ」といった考えをベースに人々を煽り、人気を得るのが「ポピュリスト」である。

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ここでは、政治社会学の教授である松谷満さんによる『「右派市民」と日本政治 愛国・排外・反リベラルの論理』（朝日新書）から一部を抜粋し、前名古屋市長の河村たかしを例にとり、ポピュリストを支持する人々の内心に迫る分析を紹介する。（全4回の3回目／最初から読む）



河村たかし ©文藝春秋

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検証：河村たかしの名古屋市政

抽象的な物言いではわかりにくいと思うので、具体的に、名古屋の河村たかし市政を事例として紹介します。

民主党所属の衆議院議員であったころから個性的な政治家としてテレビにも多く出演し、知名度があった河村は、2009年4月、名古屋市長に初当選を果たしました。市長となった河村は公約として掲げた「市民税減税」に取り組みます。この政策をめぐって市長と議会は激しく対立し、さらには公約になかった議員定数・報酬の半減案を提出したことでその亀裂はより深いものとなりました。

河村は市議会リコール運動を自ら率先して行うとともに、政党「減税日本」を立ち上げました。結果としてリコール運動は成功し、市議会解散の是非を問う住民投票が実施されることになりました。それだけではなく、同日の愛知県知事選には河村とタッグを組んで自民党の衆議院議員だった大村秀章が出馬し、あわせて市長を辞任した河村の出直し選挙も行われることになりました。広く注目を集めるという河村のねらいどおり、「トリプル」投票という舞台が整ったのです。

2011年2月に実施された投票の結果、河村が市長に再選、大村も知事に当選、住民投票の結果を受けて市議会は解散となります。同年3月に実施された出直し市議選では「減税日本」が第一党となり、河村は一気に自らの力と名声を高めることになりました。

〈 100年後にはこの日が、政権交代みたいなちょろこいもんじゃなく「弱い者が強い者に勝った」日として位置付けられる。中世、近代、現代、ときてその後は何かわからんけど、「庶民革命の時代」、これが来ないといかん。税金を払う庶民が税金で食うとる極楽生活は何ごとかということでそれを打ち破っていく。厳しい競争のなかで頑張っているラーメン屋のおやじとかがニコッと笑える時代が来んといかん（＊1）。〉

これは河村がトリプル投票前の対談で語ったものです。投票直後には、大村ともども自分たちの勝利を「民主主義の夜明け」「新時代の幕開け」などと言っていました。いま振り返ってみれば、よくそんな大げさなことが言えたものだと思うのですが、本人は噓ではなく本気でそう思っていた節もあります。

「庶民革命」を担うはずだった“減税日本”のその後

その後の展開ははたして「庶民革命」の名にふさわしいものであったか、疑問があります。トリプル投票と市議選での勝利を受けて市議会は議員報酬の半減を決め、市民税減税も5％を達成しました。当時、私はてっきりそれらは「庶民革命」の入り口であり、その後にさまざまな「改革」案が示されるのだろうと興味深く見守っていました。しかし、ついにそれ以上の何かが出てくることはありませんでした。名古屋城の木造化が注目を集めましたが、それを「庶民革命」に位置づけるのは難しいでしょう。

むしろ、「庶民革命」を担うはずの減税日本の議員の不祥事や能力不足が次々と露わになりました。さらには、減税日本自体が、方向性の違いなどから分裂や離党の繰り返しですっかり少数与党になってしまいました。これらの責任は党の代表である河村にあるはずです。

2012年ごろ議員らに行ったインタビューによると、彼は議員を育てたり助言をしたりすることはほとんどなく、自由放任なのだそうです。この点は、同時期に橋下が代表を務め、厳しい規制のもとにあった維新の会とは対照的です。庶民によるボランティア的な政治参加といえば聞こえはよいのですが、結局のところ、素人議員は経験豊富な他党議員に太刀打ちできず、やり込められてしまうのです。

その結果、弱った足元をみられ、多数派となった野党会派の主導により議員報酬は大きく引き上げられました。残ったのは減税5％だけですが、これも庶民向けの政策としては疑問が多く（本当にそうであれば、公明党や共産党などが喜んで賛成したはずです）、経済効果もはっきりしていません。

南京事件を否定

このような状況に市民は失望し、河村人気も凋落するかと思うのですが、不思議なことに一向にそうならないのです。それほど経たないあいだに盟友の大村知事とも喧嘩別れしました（＊2）。

それでもなお、河村は市長選挙のたびに既成政党が推す候補を退け続けました。2009年の初当選から市長選5連勝（後継候補も含めると6連勝）です。減税日本もまた、一時は存続が危ぶまれるほどに弱小化したのですが、選挙のたびに一定の議席を維持し続けています。ただ、議席を獲得しては離党者を出し、また獲得しては離党者を出し、ということを続けています。それでもずっと一定の支持があるのです。

私にはどうにも腑に落ちないのです。「ワシがやりたいのは名古屋で本物の民主主義を芽生えさせることだ（＊3）」と河村は言うのですが、具体的な行動がまったくともなっていません。そして、名古屋市民もまた、そうした言行不一致など何の関係もないかのごとく河村を当選させ続けたのです。市長も市民も政治や行政のことを真面目に考えているのか、本当によくわからないのです。

河村市政の15年のなかで、私が注目したことがもう一つあります。それは、このあいだに右派市民の河村人気は高まる一方だったということです。もともと河村は歴史修正主義的な意見書に名を連ねるなど、その筋では知られていました。それがより世間に知られるようになったのは、2012年、南京事件をめぐる発言が問題となった事件によります。

名古屋市と姉妹友好都市である南京市幹部が表敬訪問した際、河村は「南京事件はなかった」と発言しました。わざわざ事を荒立てなくてもと思うのですが、彼は戦略的というよりはバカ正直なのだと思います。

この発言に対して中国側が強く反発し、公的交流が停止するなどの影響が出ました。これに対し、国内の右派は河村を支持する動きをみせました。具体的には、渡部昇一を代表とする右派団体が、安倍元首相、石原都知事、原口一博元総務相ら超党派の呼びかけ人をともなって新聞に意見広告を出しました。河村はこうした「援軍」に意を強くしたとみえ、発言を撤回することはありませんでした。その後ずっと南京市との公式な交流は止まったままです。

「表現の不自由展」とリコール捏造事件

そして2019年、「あいちトリエンナーレ」の企画展「表現の不自由展・その後」をめぐって大騒動が勃発しました。この企画展は、政治的な理由などで非公開を余儀なくされた作品をあえて展示し、表現の自由について考えるという趣旨のものでした。しかし、そこに慰安婦を表現した《平和の少女像》が展示されたことが右派を大いに刺激することとなったのです。

河村は抗議の先頭に立ち、実行委員会の会長である大村に中止を求めました。全国から抗議・脅迫が殺到し、公開期間の大幅な縮小を余儀なくされたこの企画展は、表現の自由をめぐって大きな議論を呼びました。

開催後、河村が市の負担金の一部支払いを拒否したことで、問題はさらに長期化しました。河村の言い分は、展示が「日本人の心を踏みにじるもの」だというものです。それに「お墨つきを与える」形になるため公金を支出できないとの理屈です。一方、大村は「思想・良心の自由」「法の下の平等」の観点から河村に反論しました。このことは裁判で争われ、最終的には市が負担金を支払う旨の決定が下されました。河村の主張は通らなかったのです。

河村は「日本人の心」と言いますが、正確にいえば「右派市民の心」であって、それを国民全体に適用するのは無理があります。しかし、もちろん右派にとっては河村の言い分が正しいわけです。

河村はまた別の形でも異議申し立てを行いました。大村知事をリコールする署名運動です。約10年前のリコール運動の成功体験と、ネット上での溢れんばかりの右派市民の支持に成功間違いなしと誤解したのだと思われます。そうでなければ、いくら河村でもこんな手の込んだことをするはずはないし、右派の著名人たちも支援に動かなかったでしょう。

仮に大村が自ら慰安婦像を県庁に設置し、県民はみなこの像をみて過去の戦争での加害責任に思いを致すべきであるなどと言うのであればまだしも理解できますが、芸術祭のいち企画展を許可しただけで知事を辞めさせるというのは無茶です。そもそも県民の大半は、慰安婦像がどうこうといった政治色の強いことには、特別な関心を持ちません。その証拠に、リコール運動は署名数がまったく足りず失敗します。そればかりか、実施者が大量に署名を偽造していたことが明らかになるなど、なんとも情けない終わり方をします。

とはいえ、右派市民にとって河村は信頼に足る存在となったのでしょう。百田が立ち上げた日本保守党に河村が共同代表として就任しました。これはもちろん、彼のこれまでの右派的な言動に親近感をおぼえたことによるものです（この件で、話が違うと離党した減税日本の議員も複数いました）。

このように、本筋では何が達成されたのかよくわからず、そうではない右派的な言動で問題が多かったのですが、それが支持に影響することはまったくといっていいほどありませんでした。つまり名古屋市民は、彼の改革が見かけだおしであっても、右派的な言動で騒ぎを起こしても、どうでもよかったようなのです。

あるいはそもそも、このような事実をまったく知らないという人も少なくないのかもしれません。いまだに初当選からトリプル投票までの時期の記憶が残っているのか、ただの「気さく」な河村に親しみがあるのか、メダルをかじっても、何があっても勝つのです。もちろん、対立候補がぱっとせず、しかたなく消去法で河村が選ばれるということもあったかもしれません。しかしそれならば河村の後任を選ぶ選挙で、国政での実績が十分であり、この地域での知名度でももちろん不足はない大塚耕平（元国民民主党所属）が、ほとんど名も知られていない河村の後任候補にあっさり破れてしまったのはどういうことなのでしょうか。

「新しい政治」のほうがマシ？

この一連の出来事から次のような示唆が得られます。中間層を中心とする人々は、往々にして縦の軸、既存の政治か「新しい政治」かという観点から、多くの場合は具体的な政策にもとづくというよりも、おおよそのイメージによって判断し、「新しい政治」を選びます。

しかし、有権者はその後の業績を厳しくチェックするわけではありません。「新しい政治」を選びはするものの、それがしっかり貫徹されるかについてはあまり関心がないようです。右派市民や左派市民と比べると、その政治への要求は切実なものではないのです。

一方、選ばれた政党・政治家の側は、有権者の期待にかかわる部分だけに強い思いを持っているとは限りません。河村のように、ある部分で右派的な要素を強く持っているかもしれないのです。そのため、中間層の後押しによって、右派市民が望むような政治が現実化する可能性も少なくないといえます。

これはもちろん、ポピュリストだけに限ったことではありません。石原慎太郎は都として尖閣諸島を購入しようとしました。安倍政権も経済政策を大きく打ち出しつつ、靖国神社参拝、愛国教育の推進など、右派的な志向が強くありました。

ちなみに、これまでの説明だと、安倍政権が長期化したことと矛盾するように思われるかもしれません。中間層が「新しい政治」を望むのであれば、なぜ安倍政権はあれほど長く続いたのか、若者はなぜ支持したのか、との疑問があります。

この点は、中間層のこだわりのなさによって説明できると考えています。その多くは、どうしても成し遂げてほしい政策があるわけではないため、政権が安定的であるならば「それはそれで別にいいのではないか」と考えます。しかし、政権が不安定な状態になった場合には、どうせ不安定ならば既成の政治よりは「新しい政治」のほうがマシではないか、という心理になるのではないでしょうか。この点は第1章での「保守」派と「改革」派の説明に重なります。多くの日本人は基本的には「保守」なのですが、それが立ち行かないとなると「改革」派に転じるのだとみています。あくまでも仮説的な見立てですが、今後検証していければと思います。

いずれにせよ、理念や政策ではなく、古いか新しいかといった政治手法の違いにもとづく投票行動が結果として何をもたらすのか、もたらしたのかについて、有権者がより関心を持つべきではないかと思います。先にいくつかの国のポピュリスト政権を列挙しましたが、日本はまだそれほど先には進んでいません。しかし、今後その後を追う可能性は少なくないのではないか。インターネットの影響がますます強まっていくなか、そのような懸念を抱かざるをえないのです。

＊1 河村たかし『名古屋発どえりゃあ革命！』ベスト新書、2011年、141ページ

＊2 大阪にならって「中京都構想」を掲げたのはよいのですが、そこでの名古屋市と愛知県の位置づけについて意見が一致せず、次第に疎遠になっていきました。それはともかく、大村は大村で既成政党との対決と言っていたのに、何事もなかったように県議会各会派と協調関係を取り結び、長期政権を維持しています。そのことがまったく問題視されていない状況もまた、私にはよくわかりません。

＊3 河村、前掲書、93ページ

〈「エリートよりふつうの人の素朴な常識のほうが正しい」アメリカ、ヨーロッパ、そして日本でも…SNSが加速させる“ポピュリズム”の本当の恐ろしさ〉へ続く

（松谷 満／Webオリジナル（外部転載））