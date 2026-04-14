アイドルグループ「Travis Japan」の松倉海斗（28）が13日放送の13日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。一緒に食事を行くなどプライベートでも交流がある人気芸人を明かした。

この日はメンバーの吉澤閑也、お笑いコンビ「さや香」の新山とともにゲスト出演。MCのMEGUMIから新山との関係を聞かれた吉澤は「ドラマでご一緒してて」と関係性を明かした。

2人はテレビ朝日系ドラマ「トーキョーカモフラージュアワー」（2025年1月クール）で共演。松倉は「それこそ上司役で共演してまして」と話すと、新山も「松倉くんが主演のドラマで、ヒコロヒーさん脚本で、ちょっと鼻につく上司役で。“絶対に新山くんがいい”って言われて。“どういう意味？”ってなったんですけど」と苦笑しつつ、「いや、そこで共演させてもらって」とした。

松倉は「ご飯とかも一回行かせていただいたりとかして」とプライベートでの交流もあったとし、「原因は自分にある。」の大倉空人を交えて3人で食事に行ったことを明かした。

松倉は新山について「お優しい先輩っていうのと、ごちそうしていただいたんですよ。ご飯、食事行った時」と説明。ただ、新山は「いやでも本当にギリギリですよ。2人が全然稼いでいるんで。“俺出すわ”って言ったら、“いやいやもうそんな！いやいや”っていうギリギリの攻防で。“そこは俺が出す”って。“”え、いいんですか？”みたいな感じというか。“松倉に新山が？”って」と苦笑した。

松倉は「そんなことないっすよ。でも“次、またご飯行った時には、ちょっとお支払いさせていただきます”みたいな」と笑うと、新山は「そこは全然、甘えてもらっていいというか。（松倉が）ちょっとギリなめていたというか。“大丈夫ですか？”みたいな」と自虐。松倉は「いやいや、そんななめてないですよ」と反論するも、新山は「“無理しないで、無理しないで”みたいな。出てたよ、それも」とぶっちゃけた。