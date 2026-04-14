Travis Japan吉澤閑也（30）が、13日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。睡眠時間を明かした。

MEGUMIから「メンタルめちゃくちゃ強そうだよね」と話を振られた吉澤は「めっちゃ弱いですよ。豆腐のメンタルですよ。すぐ傷つきます…」と明かした。エゴサーチを「めっちゃしてます」と話していた吉澤にMEGUMIは「エゴサやめてよ！」とアドバイス。吉澤は「メンバーには『なんだよー』とか言ってるけど、めっちゃくちゃ傷ついてます」と打ち明けた。

MEGUMIが「そういう時どうするの？ヤバいわ、メンタル…」と聞くと、「寝ますね、寝て忘れるしかなくて。寝たり、食べたりって感じですね」と答えた。

MEGUMIが「そしたら結構紛れる？」と尋ねると、「ロングスリーパーなんですよ。休みの日だと15時間とか」と明かした。MEGUMIは「怖いんだけど。13だったらまだ聞いたことあるけど」と驚いた。

そして「起きたら夜みたいな。あれ？1日終わったみたいな」と説明。「べろべろで飲んでてとかじゃなくて？」と聞かれると、「僕、お酒飲めないですよ」と答え、驚きの声があがった。

寝不足は関係なく、「僕、常に眠いんですよ。お仕事…ライブ中とかでも眠くて」と話した。するとMEGUMI、さや香新山から「眠い中振り覚えて、眠い中踊ってるんだ？」「眠いままTravis Japanなれてんの？」「眠くなかったらどうなってたんだろうね」の声があがった。