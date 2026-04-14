日本のファッションデザイナーの草分けだった森英恵さんが22年8月に96歳で死去して以降、初めての回顧展「生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ」が東京・港区の国立新美術館で15日から開催される。 それに先立ち、孫でモデルの森泉（43）森星（33）姉妹が14日、同所で取材会を行った。

英恵さんは1977年にアジア人で初めてパリ・オートクチュール（高級注文服）正会員となり、家庭を大切にしながら、装飾・ビジネス界で世界的に活躍。新しい女性像の先駆けだった。以来、04年までの27年間、コレクションを発表し続けた。展覧会ではオートクチュールのドレスや資料、初公開となる作品など約400点を展示している。 星は「ママ森のエネルギーが詰まった100年。04年は私も客席で見ていた。仕事や家族、いろんな面のママ森を見ることができる。ママ森の暮らしを思い出しながら作品と照らし合わせました。今日は泉と一緒に回れて良かった」。

特に思い出すのは食事だという。「食事はすごくおいしかった。バランスも良い。そういうところからバイタリティーがあった」と説明した。

周囲のことを自然と考えるように仕向ける人だった。「考える余白をくれるんです。大学生の時に、隣にデスクを置いて『作業風景を見て』と。私は自分の着たい服しか考えていなかった。世代を超えて愛される衣服、ライフステージに合わせた装いをママ森は大事にしていました」。そして展覧会について「祖母はファッションの世界で生きてきましたが、展覧会では一緒に仕事をしてきた仲間の展示もある。ジャンルを超えた活躍をしてきたことを知って欲しい」とアピールした。

開催は7月5日まで。