犬が人に頭突きをする理由

1.甘えたい

犬が人に頭突きをするのは、甘えたいからです。

頭を優しくトンッとぶつけてきたり、頭や顔をスリスリとすり寄せてきたりすることがあります。

我が家ではよく「私で目ヤニを拭いてるんでしょー」なんて言っているのですが、頭や顔をスリスリして満足し、あっという間にいなくなってしまうことがあります。

甘えたいときの犬は、頭突きとは言っても、それほど力強くぶつかってくるわけではありません。頭を撫でてもらいたいことがほとんどです。

愛犬が飼い主に頭突きをしてくるときは、しっぽにも注目してみてください。上向きになっているとき、やや下がり気味であるときは、落ち着いているサインです。

しっぽをダラリと下げていたり、足の間に挟んでいたりするときは、ただ甘えたいだけでなく、不安や警戒する気持ちがある場合があります。不安で近づいてきたのです。

2.安心感を求めるため

犬が人に頭突きをするのは、安心感を求めるためです。

犬は不安になると、飼い主に頭突きをすることがあります。優しくトンッとぶつかってくることもあれば、少し強めにドンッとぶつかってくることもあります。

信頼できる相手であるからこそ、体を預けることで安心しようとしているのです。飼い主に触れることで、気持ちを落ち着かせることができるのです。

ぶつけてきた頭をそのまま飼い主にピタッとくっつけたまま動かなくなってしまうことがあるのですが、単なるスキンシップではなく、守ってもらいたい気持ちがあるからです。

3.おねだりしたいことがある

おねだりしたいことがあるとき、犬が人に頭突きをすることがあります。

ごはんがほしい おやつがほしい お水が空っぽになっているよ（と伝えたい） お散歩に連れて行ってほしい 庭に出してほしい トイレをキレイにしてほしい（汚れていると伝えたい）

おねだりしたいことは犬それぞれですが、頭突きをすることでおねだりするのは、特定の時間が決まっていないからであることがほとんどです。

ごはんの時間、おやつの時間、お散歩の時間が毎日バラバラなのではないでしょうか。

要求することが悪いわけではありませんが、吠えたり噛んだりなど、わがままな問題行動に発展してしまうことがあるため、なるべく時間やタイミングを決めておきましょう。

4.自分のことを見てほしい

自分のことを見てほしいとき、犬が人に頭突きをすることがあります。

飼い主がスマホやテレビに夢中になっているとき、強めにドンッとしたり、優しめにドンッとしたり、「こっちを見て」「構って」とアピールすることがあります。

最近ではスマホに嫉妬してしまう犬が多いそうです。飼い主の自分への関心が薄れてしまったと感じ、悲しんだり落ち込んだり、心を病んでしまう犬もいるようです。

愛犬に頭突きをやめてほしい場合の対処法

我が家には超小型犬と中型犬がいますが、やはり中型犬ともなると力が強く、頭突きをされると倒れてしまいそうになることがあります。

頭突きをやめてほしいときは、過剰な反応をしないことが大切です。飼い主がはしゃいでしまうと「喜んでくれた」と勘違いし、頭突きを繰り返すようになってしまうことがあるからです。

頭突きをされたときは、「おすわり」「待て」と指示を出しましょう。

頭突きをしたときではなく、おすわりをしたときや待てができたとき「嬉しい出来事が起きた」「望んでいた出来事が起きた」と学習してもらえるようにしましょう。

まとめ

犬が人に頭突きをする理由を4つ解説しました。

甘えたい 安心感を求めるため おねだりしたいことがある 自分のことを見てほしい

犬の頭突きには、甘えたい気持ち・安心したい気持ち・おねだりしたい気持ち・注目してもらいたい気持ちなどが含まれていることがあります。

しっぽの動き、表情、その他の仕草や行動などからも愛犬の気持ちを読み取り、過剰に反応することなく、適切に対処しましょう。