マドリード名物モツ煮込み「カジョス」が味わえる築地の隠れ家　パプリカパウダーの香りに包まれて

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・築地のスペイン料理店『El Pilon（エル ピロン）』です。

かの国の土地に根付いた飾らぬ滋味がワインを呼ぶ

冬のスペイン、とくに内陸のマドリードはこれがなくっちゃ始まらない。「カジョス」は、ハチノスなどを煮込んだスペイン版モツ煮込み。グツグツと音を立ててカスエラ（伝統的な土鍋）で運ばれる姿は、無骨ながらも“絶対に旨い”と確信させてくれる。

カジョスのマドリッド風1400円、ワイン：グラス700円〜

『El Pilon（エル ピロン）』（手前）カジョスのマドリッド風 1400円 （奥）ワイン：グラス 700円〜 冬は深々と冷え込むスペインの首都マドリードの名物が「カジョス」

カツオ節を思わせるスモーキーな香りの正体はパプリカパウダー。この独特な風味が特徴で、食べればまったりとした旨みが口いっぱいに広がる。

店主の三原さんは、若い頃にスペインで暮らしていたこともあるとか。それだけに、この店の料理には、現地らしい素朴さや大らかさが浸みこんでいる。

この冬、新しく加わった「レンズ豆の煮込み」もまさにそれ。家庭でよく食べられるというレンズ豆に派手さはないが、食べ進むほどにしみじみと旨い。そこには、スペインでポピュラーな血のソーセージ、モルシージャのコクがひと役買っているのだ。

おおらかで力強い煮込みと、果実味豊かな赤ワインを交互にやれば、体の芯から、ポッカポカだ。

『El Pilon（エル ピロン）』店主 三原晃太郎さん

店主：三原晃太郎さん「季節により色々おすすめ料理も登場します」

『El Pilon（エル ピロン）』

築地『El Pilon（エル ピロン）』

［店名］『El Pilon（エル ピロン）』

［住所］東京都中央区築地2-14-2セリコ東銀座1階

［電話］03-6228-4499

［営業時間］17時〜23時

［休日］水

［交通］地下鉄日比谷線築地駅2番出口から徒歩約2分

撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ごろごろ具が入った「レンズ豆の煮込み」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】現地気分で盛り上がる！ スペインバル定番の料理が勢揃い（9枚）