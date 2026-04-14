重油高騰の影響は、三重県尾鷲市の遠洋マグロ漁船にも。

【写真を見る】｢海外の船には補給できない｣ 燃料補給を拒否されることも… 重油高騰で燃料費3倍に 三重･尾鷲の遠洋マグロ漁船が悲鳴

（長久丸 大門長正社長 4月10日）

「死活問題です」

世界の海に遠洋マグロ漁船6隻を送り出す、三重県尾鷲市の船元「長久丸」の大門長正社長は、前代未聞の事態に陥っていると嘆いています。

（大門社長）

「かれこれ35年くらいこの業界にいるが初めて」

「海外の船には補給できない」

会社が所有する6隻は、大西洋を中心に操業。1年のうち約10か月は海の上を移動していますが、問題は燃料となる重油の高騰です。





（大門社長）「2月末まで12万6900円（1キロリットル）でしたが、4月7日で33万6300円。3倍近くになっている。これはまだまだ上がるでしょうし、（重油を）取らせていただけないかも」

3月から重油は一段と高騰。所有するマグロ漁船は、これまでアフリカの港「ラスパルマス」「ケープタウン」「ミンデロ」の3か所で燃料補給をしてきましたが、カーボベルデ共和国の都市・ミンデロの港では「海外の船には補給できない」と断られたと言います。

マグロ船残し…乗組員は航空機で帰国

6隻のマグロ船が必要な重油は、合わせて年間6000キロリットル。今の時期は、漁が終わり帰国するタイミングですが、現在6隻のうち5隻は経費削減のためアフリカの港に停泊させたまま。乗組員たちは順次、航空機で帰国することになっているそうです。

真空パックも入荷されず…危機的状況に

さらに、石油由来の「ナフサ」が不足している問題も…



（大門社長）

「みんな使っている真空パックが入荷されない状況」



マグロの加工商品なども販売する、3代目社長の大門さん。会社は創業100年を越える老舗ですが、その屋台骨を揺るがしかねない事態になっているのです。