元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が、14日放送のTBSラジオ「大島由香里 Brand−New Morning」（月〜木曜前5・00）にゲスト出演。AKB48時代のファンとの交流を明かした。

パーソナリティーの大島由香里から「いろんなファンがいたと思うんですけど、強烈なファンを1人教えていただきたい」とふられると、「いっぱいいますよ。絞れない」と苦笑い。

そして「サクラザワさん」というファンの男性とのエピソードを披露し、「私が下着のモデルをやっていた時にその下着を買うと私の写真がもらえるキャンペーンがあって。写真が欲しいから下着を買ったみたいで、私に買ったよということを教えたくて、白のTシャツの上にピンクのブラをつけて握手会に来た」と明かした。

さらに、そのファンの男性は「そこから女子のオシャレに目覚めたみたいで」とし、「ウィッグとかネイルとかをして来るんですけど、でもあんまり分かっていないから、ネイルも油性ペンで色を塗っていて。“落ちないよ！？”って言いながら。でも、回を重ねるごとにどんどん奇麗になっていった」と明かしていた。