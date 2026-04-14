東日本大震災をきっかけに始まった音楽の力で復興を支援するイベント「ビートルズのチカラ！」が１９日、栃木県足利市のライブハウスで開催される。

福島県で被災した国学院栃木高校出身の松浦啓史（ゲンキー松浦）さん（５９）らが中心となって企画し、「被災者の今を伝え、防災を考えるきっかけを作りたい」と話している。（木村彩乃）

イベントには、群馬や埼玉県のバンドのほか、東日本大震災や能登半島地震で被災したメンバーも出演する。主にビートルズのカバー演奏が行われる。被災者からは、被災地の現状や今後への思いも語られる。

会場では福島第一原子力発電所での事故前後のまちの様子や、能登半島地震で大きな被害を受けた「輪島朝市」の復興の過程などを撮影した写真パネル約１００枚も並ぶ。被災地の酒や海産物加工品も販売する。

松浦さんは３６歳の時に転勤で東京都から福島県伊達市に移住。東日本大震災では自宅マンションが半壊し、１か月ほど電気や水道が使えない生活を送った。

助けが来るまで遺体と寄り添って寝たという人、「買ったばかりの家がなくなった」「楽器が全て流された」と嘆く人――。未曽有の大災害で復興の兆しは見えず、原発事故の収束も見通せない中、重苦しい雰囲気が漂っていた。

「音楽の力で勇気づけることはできないだろうか」

松浦さんは国学院栃木時代に音楽に熱中し、ビートルズにはまった。「シンプルな曲なのに人の心に入ってくる。心を動かされる」ためだ。震災当時、ビートルズのカバーバンドを組んでいたため、２０１１年７月、「ビートルズのチカラ！」を始めた。それぞれが悲しみを抱える中、ライブ中に手拍子をしたり、涙を流したり。最後は大合唱になった姿をみて、「演奏が終わるとみんな笑顔だった。音楽は人を笑顔にし、笑顔は元気に変わっていくと実感した」と振り返る。

東日本大震災後も日本では大災害が相次ぐ。１６年には熊本地震、２４年には能登半島地震も発生し、そのたびに、支援先は広がった。ライブの入場料やグッズなどの売り上げから被災地への寄付を続け、この１５年間で額は約３７０万円に上る。

足利市でのイベントは２３年から４度目の開催となる。松浦さんは「栃木はビートルズにはまった原点の地であり、３・１１を伝えさせてくれる大切な場所」と話す。その上で、松浦さんはこう呼びかける。「被災地のことを忘れないでほしい。イベントを通して被災者の実体験を知り、災害に備えてほしい」

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会場は足利市永楽町の「ＣＬＵＢ ＳＯＵＴＨ ＢＢＣ」。午後１時半開演で同７時頃終了見込み。入場料はワンドリンク付きで１人２０００円。入場料の一部は東北の被災地や輪島朝市に送る予定だ。事前予約は松浦さん（０９０・１７７３・７０３８）まで。