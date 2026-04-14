ロッテ打線つながり快勝、救援陣も好投で試合締める

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は14日、4試合が行われた。ロッテはオイシックスに5-2で勝利。初回に池田来翔内野手が先制の2号2ランを放ち、4回と8回にも打線がつながり追加点を挙げた。先発の唐川侑己投手は3回までノーヒットピッチング。5回に2ランを許したが、5回4安打2失点と試合をつくった。2番手の中村亮太投手は4回1安打1四球無失点の好リリーフを見せた。

日本ハムは中日に3-0で完封勝利。先発の福島蓮投手は6回2/3を投げ96球5安打2四死球8奪三振無失点の好投を披露した。7回途中からはリリーフ3投手が1安打無四死球でつないだ。打線は初回にアリエル・マルティネス捕手の1号ソロで先制。3回にマルティネスの適時二塁打で2点目を挙げ、4回には宮崎一樹外野手の2号ソロが生まれた。

西武はDeNAに0-5で完封負けを喫した。先発の冨士大和投手は初回、先頭打者本塁打を被弾も、その後は立て直し4回3安打2失点でまとめた。5回から登板した高橋礼投手は3回2安打1失点。一方の打線は5安打無得点に終わった。

楽天はヤクルトに3-2で勝利した。先発の坂井陽翔投手は初回に2ランで先制を許したが、初回と3回に育成2位ルーキーの大坪梓恩外野手の適時打で同点に追い付いた。4回には敵失の間に1点を勝ち越し。坂井は6回5安打2失点で降板し、7回以降は救援陣が無失点でつないだ。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）