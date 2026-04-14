フジテレビの新月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・午後９時）にレギュラー出演する女優。どこかで見た顔…。

同作は福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村匠海演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。

朝野（北村）が新人教師として赴任した若狭水産高校の生徒の一人が、福原凪沙（夏目透羽）。学業よりも美容に興味津々…というキャラクターだ。初回では、クラスメートの菅原奈未（出口夏希）や佐々木柚希（ゆめぽて）と一緒にクラゲから抽出した成分で豆腐を開発する様子が描かれた。

ネットは、福原を演じる女優の夏目透羽の顔に見覚え…。「この娘誰だっけ？？よく見てた…で思い出した。ばけばけのクマだ！」「女子高生の１人に見覚えがあって ずっとう〜ん誰だっけ？って考えてた。あ、ばけばけのおクマちゃん！」と思い出した。

夏目は、ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）の熊本編から、女中のクマ役で出演。ネットは「サバ缶宇宙に行くの学生役でどこかで見た事あるような顔つきだなと思ったら、ばけばけのおクマ役の夏目透羽さんで普通に馴染みあり過ぎだったｗ髪型や役柄が違い過ぎて気づかんかった」「たまたまテレビで流れてて見てたらなんか見た事あると思ったらおクマちゃんだった！！」「観ている間全く気がつかなかったんだけどキャストの名前に既視感あってググってびっくり」「あのＪＫ三人組の一番地味な子っておクマちゃんだったの！？めっちゃ化けてる笑」と雰囲気ガラリに驚いた。